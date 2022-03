Der neue Batman-Film aus dem DC-Universum erobert derzeit im Sturm die Kinoleinwände weltweit und wird schon jetzt von vielen Kritikern und Fans als neues Meisterwerk gefeiert. Jetzt legt das Filmstudio Warner Bros. nach und kündigt eine neue Serie als erstes Spin-off an.

The Penguin: Erste Story-Details zur neuen Batman-Serie

Im Zentrum steht Batmans Erzfeind The Penguin, dargestellt von Colin Farrell, der kaum wiederzuerkennen ist und dessen Darstellung im Film den Machern wohl so gut gefallen hat, das er jetzt eine eigene Serie erhält. Die Handlung soll direkt an das Ende des Batman-Films anknüpfen, erste Story-Details sind aber noch rar gesät.

„Die Welt, die Matt Reeves für ‚The Batman‘ schuf, ist es wert, genauer durch die Augen von Oswald Cobblepot betrachtet zu werden. Ich freue mich sehr Oz weiter zu erforschen und ihn dabei zu begleiten, wie er durch die dunklen Reihen steigt und zum Pinguin wird. Es wird gut tun, ihn zurück auf die Straßen Gothams zu bringen, damit er Wahnsinn und Verwüstung stiftet“, so Colin Farrell.

Regisseur Matt Reeves wird gemeinsam mit Dylan Clark, Colin Farrell und Lauren LeFranc die Produktion der neuen düsteren Serie für HBO Max produzieren. Ein Starttermin dürfte frühestens 2023 erfolgen.

Every story has a beginning. The Penguin (working title), a new limited series starring Colin Farrell, is coming to @hbomax. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, and Lauren LeFranc to serve as executive producers. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe — DC (@DCComics) March 9, 2022

Neuer Batman-Film begeistert DC-Fans – Fortsetzung geplant

Regisseur Matt Reeves erzählt die Origin-Story des legendären Superhelden und Dunklen Ritters von Gotham City mit völlig neuen Ansätzen als stylische Neo-Noir-Detektivstory. Die zuvor vielfach kritisierte Besetzung von Robert Patterson als neuer Batman nach Christian Bale und Ben Affleck erweist sich für den Filmemacher und das Publikum als Glücksgriff. Schon nach dem ersten Trailer verstummten die Kritiker und feierten den neuen Helden im schwarzen Fledermaus-Kostüm mit seiner brutalen Durchsetzungskraft auf seinem Rachefeldzug gegen die Mörder seiner Eltern und die Verbrecher der Stadt.

Es geht um Korruption in einer Stadt, die immer mehr verkommt und heimlich vom Mafia-Mob regiert wird. Als der Bürgermeister mitten im Wahlkampf brutal ermordet wird, liegt am Tatort eine Botschaft für Batman. Im Kampf für Gerechtigkeit erhält Bruce Wayne aka Batman Unterstützung von Lieutenant Gordon (Jeffrey Wright) und Catwoman (Zoe Kravitz) – und die Riege der Schurken ist lang…

Bereits seit dem Kinostart am 3. März spielte der Batman-Film mit knapp 3-Stunden-Laufzeit allein in den US-Kinos am ersten Wochenende satte 134 Millionen US-Dollar ein. Inzwischen kommt der DC-Film nach wenigen Tagen auf über 300 Millionen Dollar weltweit an den Kinokassen – und das trotz Corona.

The Batman: Ein Noir-Thriller mit Überlänge – Filmkritik

Wird es ein Batman 2 geben?

Am Ende hält der Riddler (Paul Dano) in einer Post-Credit-Szene ein neues Rätsel für den Dunklen Ritter bereit und kündigt unheilvoll an:

„Du denkst, ich sei erledigt, doch vielleicht kennst du die ganze Wahrheit nicht. Jedes Ende ist ein neuer Anfang. Etwas wird kommen!“

Man darf davon ausgehen, dass er damit auf eine mögliche Fortsetzung anspielt. Bereits jetzt überschlagen sich die Gerüchte um den nächsten Kinofilm Batman 2. Details dazu gibt es aber noch nicht. Mit dem Kinoerfolg des ersten Teils dürfte der Weg für ein Sequel sowie weitere Serien frei sein.

