Ghost of Tsushima wird von John Wick-Regisseur als Kinofilm verfilmt

Mit Ghost of Tsushima kündigt sich eine weitere Spielverfilmung an, basierend auf dem erfolgreichen Action-Adventure von Sucker Punch Productions exklusiv für die PlayStation 4 von Sony.

Die japanisch-amerikanische Produktion über einen der letzten tapferen Samurai, der gegen Kublai Khans Invasion der Mongolen in Japan im Jahr 1274 kämpft, soll nun als Kinofilm adaptiert werden.

Ghost of Tsushima: Regisseur und Autor für Kinofilm gefunden

Inzwischen ist ein Regisseur und Autor für den gleichnamigen Kinofilm „Ghost of Tsushima“ von Produzent Peter Kang für Sony Pictures gefunden: John Wick-Macher Chad Stahelski soll die Regie des Actionfilms führen. Das ehemalige Stunt-Double für Keanu Reeves, etwa im Kultfilm Matrix, hat sich als Autor und Regisseur mit der John Wick-Filmreihe mit Keanu Reeves an der Seite von David Leitch einen Namen in Hollywood gemacht.

Das Drehbuch für den „Ghost of Tsushima“-Film wird Takashi Doscher verfassen. Bekanntheit erlangte der US-Amerikaner mit japanischen Wurzeln mit seinem dystopischen Film „Only“ und Freida Pinto („Slumdog Millionaire“) und Tony Award-Preisträger Leslie Odom Jr („Murder on the Orient Express“ in den Hauptrollen. Produziert wird der Kinofilm von Peter Kang, Alex Young und Jason Spitz gemeinsam mit Asad Qizilbash und Carter Swan für PlayStation Productions.

Ghost of Tsushima Director’s Cut im Test: Absoluter Pflichttitel für PS5

Ghost of Tsushima: Erfolgsgeschichte geht weiter

Die Spielvorlage „Ghost of Tsushima“ von Nate Fox nimmt die historischen Ereignisse als Basis für einen gelungenen Action-Adventure, der im Sommer 2020 für die PayStation 4 erschien und kurz nach dem Release mit über 2,4 Millionen verkauften Exemplaren weltweit in nur drei Tagen zum rekordverdächtigen Verkaufsschlager für Sony wird.

Die vielgelobte Umsetzung wurde mit zahlreichen Preisen belohnt und heimste allein bei den Game Awards 2020 als Bestes Spiel des Jahres zahlreiche Nominierungen ein. Der Erfolg hält bis heute an: Inzwischen wurde das Game mehr als 8 Millionen mal weltweit verkauft.

Ghost of Tsushima: So gut sieht Schauspieler Keanu Reeves als Samurai Jin Sakai aus (Deepfake)

Im Zentrum steht der junge Samurai Jin Sakai (als Vorlage für den Charakter diente Schauspieler Daisuke Tsuji), der im Jahr 1274 an erster Front den Überfall der Mongolen-Armee von Kublai Khan auf die japanische Insel Tsushima miterlebt. Er gehört dem japanischen Verteidigungsheer an, das regelrecht überrannt und dahin gemetzelt wurde.

Als einer der wenigen Überlebenden versucht er mit Verbündeten die mongolische Armee unter dem Befehl des gerissenen Generals Khotun Khan (Patrick Gallagher) zu besiegen, die Bewohner Tsushimas von der Fremdherrschaft zu befreien und ein Übersetzen der Invasoren auf die japanischen Hauptinseln zu verhindern.

Dabei muss Jin die traditionellen Pfade der Samurai verlassen und mit dem Weg des Geistes einen neuen, unkonventionellen Kampfstil finden.