Der kanadische Schauspieler, Filmregisseur, Autor und Produzent Keanu Reeves darf sich über eine riesige, treue Anhängerschaft freuen, die ihn am liebsten in jedem Filmen und jeder Serien sehen würde. Spätestens seit seinem legendären Auftritt im Rahmen der E3-Messe in Los Angeles im Jahr 2019, bei dem Spieleentwickler CD Projekt RED sein aktuelles Projekt Cyberpunk 2077 präsentierte, ist Reeves als Meme im Internet verewigt.

In dem Sci-Fi-Titel verkörpert „Matrix“-Legende Keanu Reeves den Charakter Johnny Silverhand, der mit Protagonist V auf eine ganz bestimmte Art und Weise verbunden ist.

Keanu Reeves als Protagonist in Ghost of Tsushima

Nun hat der Schauspieler neue Wertschätzung seitens seiner Fans erhalten, indem er in die Hauptrolle von Ghost of Tsushima versetzt wurde. Der Open-World-Titel von Sucker Punch Productions ist im Juli 2020 exklusiv für die PS4 erschienen und hat gerade erst den Meilenstein von 6,5 Millionen verkauften Exemplaren übertroffen. Das ist vor allem vor dem Hintergrund beeindruckend, dass es sich bei dem Spiel um eine völlig neue IP handelt, an der die Entwickler sechs Jahre lang gearbeitet haben. Doch bislang hat dem Titel offenbar eine entscheidende Sache gefehlt – Keanu Reeves. Zumindest, wenn man Fans des Schauspielers befragen würde.

Einer unten ihnen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Schauspieler in die Hauptrolle des Action-Rollenspiels zu versetzen und Keanu als Jin Sakai ins Spiel zu bringen. In einem aufwändigen 12-minütigen Video hat der Ersteller zahlreiche Szenen aus „Ghost of Tsushima“ zusammengeschnitten, in denen Keanu Reeves der Protagonist ist. Dabei ist die Fälschung so gut gelungen, dass es scheint, der Schauspieler würde im Spiel wirklich den Samurai verkörpern.

Ghost of Tsushima-Film mit Keanu Reeves?

Erst vor kurzem wurde bekannt, das Sony an einem Film zu „Ghost of Tsushima“ arbeitet. Bislang ist aber nicht bekannt, wer den Protagonisten Jin Sakai verkörpern wird. Doch die Chancen, dass Keanu Reeves für diese Rolle angefragt werden könnte, sind wohl eher gering. Vor allem aus dem Grund, da der Schauspieler, der tatsächlich Jin Sakai spielte, bereits sein Interesse bekundet hat, seine Rolle auch in der Verfilmung zu spielen. Da Daisuke Tsuji bei der Darstellung von Jin Sakai einen sehr guten Job gemacht hat, wäre es wohl keine schlechte Idee, ihn deshalb auch im Film diese Rolle spielen zu lassen. Vor allem, da Tsuji bereits mit dem Spiel sowie dem Charakter vertraut ist.

Es bleibt also wohl eher ein Wunschgedanke der Community, Reves als japanischen Samurai auf der Leinwand zu sehen. Da Reeves derzeit aber an verschiedenen Projekten arbeitet, dürfte es in der kommenden Zeit genügend Möglichkeiten geben, um den Schauspieler in anderen Produktionen bewundern zu dürfen.