Netflix hat einen neuen Teaser-Trailer zu Stranger Things Staffel 4 veröffentlicht. Wer hofft, ein wenig mehr von der Handlung der Erfolgsserie zu erfahren, wie es nach den Ereignissen der letzten Staffel mit Eleven, der Gang und Sheriff Hopper (David Harbour) weitergeht, wird überrascht sein. Stattdessen tauchen wir in die Vergangenheit ein, deren mysteriösen Ereignisse neue Rätsel aufwirft.

Enthüllt neuer Trailer die Ursprünge von Upside Down?

In dem gezeigten Video geht es zunächst in der Zeit zurück: Eine junge Familie mit ihren beiden kleinen Kindern trifft in den 1950er-Jahren in einem alten Haus ein. Ihr neues Zuhause entpuppt sich jedoch schon bald als Spukhaus mit grauenhaften Folgen für die gesamte Familie, so scheint es wenigstens.

In der nächsten Szene treffen Jahrzehnte später die Clique mit Steve (Joe Kerry), Nancy (Natalia Dyer), Robin (Maya Hawke), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) und Max (Sadie Sink) im besagten Geisterhaus ein, das inzwischen leer steht. Auf der Suche nach dem Ursprung des Spuks entpuppt sich das Abenteuer schon bald zu einem erneuten Horrortrip auf die andere Seite. Bekommen wir hier etwa die Ursprünge des Upside Downs zu sehen?

Der Serienhit „Stranger Things“ wird nächstes Jahr mit der 4. Staffel nach einer fast dreijährigen Pause endlich fortgesetzt. Inzwischen ist viel passiert: Nachdem die Russen in Hawkins der 1980er-Jahre versucht hatten, das Tor zur düsteren Parallelwelt Upside Down unter dem neuen Einkaufszentrum wieder zu öffnen, konnten die jugendlichen Freunde mit Eleven in letzter Minute das Schlimmste verhindert.

Doch die dramatischen Ereignisse haben Folgen: Jim Hopper wird scheinbar gefangen genommen und nach Russland verschleppt. Und Hilfe wird es nicht geben, denn in Hawkins ahnt niemand von seinem Schicksal uns so wird er für tot erklärt. Eleven verlässt mit ihrer neuen Familie Joyce, Will und Jonathan Byers die Stadt, da es hier nach Meinung von Joyce zu gefährlich ist. Der Rest der Clique mit Mike, Dustin, Lucas, Max, Steve und Nancy bleiben zurück.

Netflix-Serie Stranger Things präsentiert kryptischen neuen Trailer zu Staffel 4

Stranger Things 4 erst 2022 auf Netflix

Die Serien-Schöpfer, Matt und Ross Duffer sowie Produzent Shawn Levy versprachen den Fans bereits, dass die 4. Staffel mehr von Sheriff Hopper ist zeigen wird und wie es ihm ergangen. Gleichzeitig erhält die Besetzung mit gleich 4 Neuzugängen Zuwachs: Dazu zählt auch „Anne with an E“-Star Amybeth McNulty als Vickie, die zur eingeschworenen Clique dazustoßen wird. Zuletzt hatte außerdem Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo einen neuen geheimnisvoller Club in Hawkins angekündigt: The Hellfire Club.

„Stranger Things 4“ befindet sich derzeit noch in Produktion. Ein Release-Termin steht noch nicht fest und wird frühestens 2022 auf Netflix zu sehen sein. Wir werden euch auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten.

Stranger Things Staffel 4: Warum sich der Start verzögert, sich das Warten aber lohnt