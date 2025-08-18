Still Wakes the Deep im Xbox Game Pass – Das neue Highlight für Horror-Fans

Der Xbox Game Pass, ein Abonnementdienst von Microsoft Gaming, hat in der Gaming-Community für Aufsehen gesorgt. Mit einer Vielzahl von Spielen, die regelmäßig rotieren, bietet der Service eine Plattform für Gamer, um neue Titel zu entdecken. Besonders auffällig ist dabei das psychologische Horrorspiel Still Wakes the Deep, das derzeit viel Lob von den Nutzern erhält. Mit einer soliden Bewertung von 83 auf Metacritic wird es als Meisterwerk bezeichnet, obwohl einige Abonnenten der Meinung sind, dass diese Bewertung zu niedrig ist.

Still Wakes the Deep: Ein Meisterwerk des Horrors?

Was macht Still Wakes the Deep so besonders? Das Spiel, das 2024 von The Chinese Room entwickelt und von Secret Mode veröffentlicht wurde, zieht mit seiner eindringlichen Atmosphäre die Aufmerksamkeit auf sich. The Chinese Room ist bekannt für seine früheren Werke wie Amnesia: A Machine for Pigs und Everybody’s Gone to the Rapture. Die Spieler loben besonders die unheimliche Atmosphäre des Spiels, die einen regelrecht in den Bann zieht.

Ein Kommentar auf der Xbox Game Pass Reddit-Seite beschreibt das Spiel als „angenehme Überraschung“, während ein anderer Nutzer schreibt:

„Ich habe dieses Spiel dreimal hintereinander durchgespielt. Ich war so beeindruckt davon.“

Diese Begeisterung zeigt, dass das Spiel trotz seiner Kontroversen um das Ende viele Spieler überzeugt.

Verfügbarkeit und Preis des Spiels

Wie lange bleibt das Spiel auf Xbox Game Pass? Derzeit ist unklar, wie lange Still Wakes the Deep Teil des Xbox Game Pass-Angebots bleiben wird. Es ist jedoch auf allen Stufen des Abonnements, mit Ausnahme von Xbox Game Pass Core, verfügbar. Spieler, die es ausprobieren, können eine Spielzeit von vier bis sieben Stunden erwarten.

Darüber hinaus können Abonnenten das Spiel mit einem exklusiven Rabatt von 20 % erwerben, was eine Ersparnis von 7 Euro gegenüber dem regulären Preis von 35 Euro bedeutet. Dieses Angebot ist besonders attraktiv für diejenigen, die das Spiel in ihrer Sammlung behalten möchten, selbst wenn es irgendwann nicht mehr über den Game Pass verfügbar ist.

Die Zukunft des Xbox Game Pass

Welche Rolle spielen Horrorspiele im Xbox Game Pass? Der Xbox Game Pass bietet eine Vielzahl von Spielen, doch Horrorspiele sind eher selten. Still Wakes the Deep füllt daher eine Lücke im aktuellen Angebot. Die positive Resonanz zeigt, dass es eine Nachfrage nach solchen Spielen gibt, die Microsoft möglicherweise in Zukunft berücksichtigen wird.

Es bleibt spannend, welche neuen Titel in den kommenden Monaten hinzugefügt werden und wie der Xbox Game Pass sein Angebot weiter diversifizieren wird, um eine größere Bandbreite an Spielern anzusprechen.

Was hältst du von Still Wakes the Deep? Hat dich das Spiel ebenfalls beeindruckt oder hast du eine andere Meinung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!