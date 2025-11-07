Steam-Update bringt breitere Bilder, neuen Theatermodus und mehr 2025

Am 7. November 2025 hat Steam ein neues Update veröffentlicht, das das Layout der Store-Seiten erheblich verändert. Diese Aktualisierung ermöglicht es dir, breitere Bilder beim Durchsuchen des Desktop-Clients zu betrachten. Neben dieser visuellen Überarbeitung hat Steam auch einen Theatermodus für alle Videos und Screenshots jedes Spiels eingeführt. Zusätzlich gibt es neue Optionen für die Spielbeschreibungen, die Entwickler nutzen können, um die Hauptmerkmale ihres Produkts besser zur Geltung zu bringen.

Erweiterte Bildvorschau auf den Steam-Seiten

Welche Änderungen gibt es bei der Bildvorschau? Ab sofort haben die Bildvorschauen auf den meisten Steam-Store-Seiten eine Breite von 1200 Pixeln im Vergleich zu den bisherigen 940 Pixeln. Diese Änderung ermöglicht es Valve und den verschiedenen Spieleentwicklern, Screenshots und Trailer in höherer Auflösung zu präsentieren, was zu einer besseren Darstellung der Spiele führt.

Ein neuer Theatermodus wurde ebenfalls eingeführt, der es dir ermöglicht, Trailer und Bilder in hoher Qualität anzusehen, ohne dass der gesamte Bildschirm eingenommen wird. Zwei neue Buttons für den Theater- und Vollbildmodus wurden zu jedem Screenshot und Trailer hinzugefügt, zusammen mit einer Option, um zwischen verschiedenen Bildern und Trailern im Vollbildmodus zu blättern.

Neuerungen bei den Spielbeschreibungen

Wie profitieren Entwickler von den neuen Optionen? Mit dem November-Update bietet Steam den Entwicklern erweiterte Möglichkeiten, die Hauptmerkmale ihrer Spiele auf den Store-Seiten hervorzuheben. Dies beinhaltet mehr Raum für höherwertige Bilder und eine Vielzahl von Formatierungswerkzeugen, um die Beschreibung besser anzupassen.

Auch die Store-Hub-Seiten für verschiedene Steam-Tags, wie „Übernatürlich“ und „Horror“, haben sich angepasst, um mit den November-Veränderungen der Storefront-Seiten konsistent zu bleiben. Entwickler haben dadurch mehr Flexibilität, ihre Spiele effektiv zu präsentieren.

Weitere geplante Updates

Was plant Steam für die Zukunft? Steam hat angekündigt, dass weitere Änderungen für die Client-Startseite geplant sind. Du kannst dich also auf noch mehr Verbesserungen freuen. Valve hat die Nutzer gebeten, auf weitere Informationen zu warten, die in Kürze bereitgestellt werden.

Mit den jüngsten Updates für den Desktop-Client und das Steam Deck haben Valves Kunden nun neue Werkzeuge zur Verfügung, um ihre Spielerfahrung zu verbessern. Diese Änderungen zeigen, dass Steam kontinuierlich daran arbeitet, seine Plattform zu optimieren und den Wünschen der Community gerecht zu werden.

