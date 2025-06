Steam Summer Sale 2025 – Top-Spiele bis zu 85% reduziert!

Die Steam Summer Sale 2025 ist endlich da und bietet dir die Möglichkeit, deine Spielebibliothek ohne große Ausgaben zu erweitern. Vom 26. Juni bis zum 10. Juli 2025 kannst du auf Steam zahlreiche Titel zu reduzierten Preisen erwerben. Um dir die Entscheidung zu erleichtern, habe ich hier die besten Angebote zusammengestellt, die du während dieses Sales nicht verpassen solltest.

Diablo IV

Was macht Diablo IV so besonders? Diablo IV steht kurz vor dem Start von Saison 9 am 1. Juli 2025. Das Blizzard-RPG bietet dir die perfekte Gelegenheit, mit einem neuen Charakter zu beginnen. Der aktuelle Rabatt im Steam Summer Sale reduziert den Preis um 50%, sodass du das Spiel für nur 24,99 Euro statt 49,99 Euro erwerben kannst. Zudem ist die Erweiterung Vessel of Hatred ebenfalls um die Hälfte reduziert.

Moonstone Island

Warum solltest du Moonstone Island kaufen? Moonstone Island ist ein einzigartiges Spiel, das Kreaturensammeln mit Farm-Simulation kombiniert. Mit einem Rabatt von 50% ist es derzeit zum besten Preis von nur 9,99 Euro erhältlich. Ein kürzliches Update hat zudem neue Geisterentwicklungen hinzugefügt, was das Spiel noch spannender macht.

The Elder Scrolls Online

Wie viel kannst du bei The Elder Scrolls Online sparen? The Elder Scrolls Online ist mit einem Rabatt von 75% für nur 4,99 Euro zu haben. Das Spiel wird regelmäßig aktualisiert, sodass du dich auf eine lange und abenteuerliche Reise freuen kannst.

SteamWorld Build

Warum ist SteamWorld Build ein Muss? SteamWorld Build ist ein beliebtes Städtebau- und Dungeon-Management-Spiel von Thunderful Publishing. Mit einem Rabatt von 80% kannst du es für nur 4,99 Euro erwerben, was den besten Preis darstellt, den es je gab.

For the King

Was bietet For the King? For the King ist ein strategisches RPG mit sehr positiven Bewertungen auf Steam. Es kombiniert Elemente von Tabletop- und Roguelike-Spielen und bietet sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Modi. Der aktuelle Rabatt von 80% macht es für nur 3,99 Euro verfügbar.

Star Wars Jedi: Survivor

Warum solltest du Star Wars Jedi: Survivor in Betracht ziehen? Während wir auf das nächste Star Wars-Spiel warten, kannst du Star Wars Jedi: Survivor für beeindruckende 80% Rabatt erwerben. Der Preis liegt bei nur 13,99 Euro, wobei das Spiel ein narratives Erlebnis im Star Wars-Universum bietet.

Disney Dreamlight Valley

Was macht Disney Dreamlight Valley aus? Disney Dreamlight Valley ist ein beliebtes Spiel, das selten im Angebot ist. Der aktuelle Rabatt von 30% reduziert den Preis auf 27,99 Euro. Du kannst auch die Enchanted Edition mit allen Erweiterungen für den gleichen Rabatt erwerben.

Marvel’s Midnight Suns

Warum ist Marvel’s Midnight Suns so reduziert? Marvel’s Midnight Suns ist während des Steam Summer Sales um 85% reduziert, was den Preis auf nur 8,99 Euro senkt. Das Spiel ist ein rundenbasiertes Taktikspiel von Firaxis Games, und auch die Legendary Edition ist um 80% reduziert.

Death Stranding Director’s Cut

Warum jetzt Death Stranding spielen? Mit der Veröffentlichung von Death Stranding 2 ist der Director’s Cut des ersten Spiels um 60% reduziert und kostet nur 15,99 Euro. Es ist die perfekte Gelegenheit, das Spiel zum ersten Mal zu erleben oder erneut zu genießen.

Dragon Age: Inquisition (Game of the Year Edition)

Warum Dragon Age: Inquisition kaufen? Dragon Age: Inquisition ist ein preisgekrönter Titel von BioWare aus dem Jahr 2014. Mit einem Rabatt von 75% kannst du die Game of the Year Edition für nur 9,99 Euro erwerben. Das Spiel bietet eine tiefgründige Handlung, bei der deine Entscheidungen den Verlauf beeinflussen.

Welche Angebote sprechen dich am meisten an? Teile deine Meinung und entdecke weitere Schnäppchen in den Kommentaren!