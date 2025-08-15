Steam-Nutzerprobleme – PayPal stoppt Transaktionen in bestimmten Währungen

Valve hat kürzlich einige Probleme mit der Monetarisierung auf seiner Gaming-Plattform Steam offengelegt, die durch angeblichen Druck seitens eines Netzwerks von Zahlungsdienstleistern entstanden sind. Diese Probleme stehen im Zusammenhang mit einer Kampagne von Aktivisten, die die Entfernung von Inhalten für Erwachsene forderten. Nun hat Valve eine Nachricht an seine Kunden veröffentlicht, um die Probleme bei der Verarbeitung von PayPal-Transaktionen für einige seiner Nutzer zu erklären.

Nach dem jüngsten Vorgehen gegen nicht jugendfreie Videospiele werden nur noch sechs Währungen für PayPal-Transaktionen auf Steam unterstützt. Nutzer hatten kürzlich Schwierigkeiten bei der Verarbeitung von PayPal-Transaktionen festgestellt, wobei einige Steam-Nutzer Screenshots von Nachrichten gepostet hatten, in denen es hieß, dass PayPal unerklärliche technische Probleme habe.

Warum gibt es Probleme mit PayPal?

Was hat PayPal mit den Problemen auf Steam zu tun? Im Juli 2024 informierte PayPal Valve darüber, dass die Acquiring-Bank von PayPal für Zahlungstransaktionen in bestimmten Währungen die Verarbeitung von Transaktionen im Zusammenhang mit Steam sofort einstellen würde. Dies betrifft Steam-Käufe mit PayPal in anderen Währungen als EUR, CAD, GBP, JPY, AUD und USD.

In der Nachricht äußerte Valve die Hoffnung, dass in Zukunft zusätzliche Währungen verfügbar sein würden, entschuldigte sich bei den Kunden und erklärte, dass der Zeitrahmen für die Lösung dieses Problems „unsicher“ sei. Diese Erklärung von Valve stellt die neueste Entwicklung in der laufenden kulturellen Debatte über Spielezensur, den potenziellen Schaden von Erwachsenenspielen und den Einfluss von Zahlungsdienstleistern dar.

Die Rolle der Zahlungsdienstleister

Wie reagieren Zahlungsdienstleister auf die Vorwürfe? Obwohl Steam behauptet, dass ein gewisser Druck seitens der „Zahlungsdienstleister und ihrer zugehörigen Kartennetzwerke und Banken“ der Grund für die plötzliche Entfernung bestimmter Inhalte für Erwachsene von ihrem Dienst war, haben sich einige Zahlungsdienstleister gegen diese Behauptung gewehrt.

In einer Stellungnahme von Mastercard hieß es:

Mastercard hat keine Spiele bewertet oder Einschränkungen für Spielaktivitäten auf Websites und Plattformen von Spieleentwicklern gefordert, entgegen den Medienberichten und Vorwürfen. Unser Zahlungsnetzwerk folgt Standards, die auf dem Rechtsstaat basieren. Einfach ausgedrückt, erlauben wir alle rechtmäßigen Käufe in unserem Netzwerk. Gleichzeitig verlangen wir von Händlern, dass sie geeignete Kontrollen haben, um sicherzustellen, dass Mastercard-Karten nicht für unrechtmäßige Käufe verwendet werden können, einschließlich illegaler Inhalte für Erwachsene.

Die zukünftigen Aussichten

Wird sich die Situation bald ändern? Trotz der Zurückweisung eines direkten Drucks behauptet Valve weiterhin, dass der Kampf um die Beibehaltung der Zahlungen, in diesem Fall mit PayPal, mit Banken und Kartenprozessoren zusammenhängt. Ein Valve-Sprecher erklärte gegenüber Rock, Paper, Shotgun, dass die PayPal-Probleme „mit dem zusammenhängen, was wir zuvor im Zusammenhang mit Mastercard kommentiert haben“.

In diesem Fall habe eine der Acquiring-Banken von PayPal beschlossen, die Verarbeitung von Steam-Transaktionen einzustellen, wodurch PayPal auf Steam für eine Anzahl von Währungen abgeschnitten wurde. Es ist schwer zu sagen, wohin die Geschichte von hier aus führen wird und ob PayPal-Transaktionen letztendlich für Steam-Nutzer mit derzeit nicht unterstützten Währungen wiederhergestellt werden. Seit die Situation vor einem Monat ins öffentliche Rampenlicht gerückt ist, scheint es nicht viel Fortschritt bei der Lösung zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien gegeben zu haben.

Was denkst du über die aktuelle Situation mit PayPal und Steam? Teile deine Meinung in den Kommentaren!