Steam startet den großen Herbst-Sale passend zur Cyberweek und Black Friday. Das heißt, dass wieder einmal jede Menge Spiele mit unterschiedlichsten Rabatten um eure Gunst buhlen. Das große Spektakel ist bereits gestartet und läuft noch eine ganze Weile.

Steam Herbst-Sale gestartet: Das steckt alles drin

Wann geht’s los? Die Herbstaktion aka der Herbst-Sale bei Steam ist bereits gestartet. Die Angebote gelten schon seit dem 24. November, um 19 Uhr.

Bis wann geht der Steam-Sale? Die Herbstaktion läuft bis zum 1. Dezember 2021, ebenfalls bis um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Was bringt der Herbst-Sale? Wie immer winken diverse Rabatte auf alle möglichen Titel. Am besten checkt ihr eure Wunschliste und schaut einfach selbst nach, ob etwas reduziert ist, dass ihr schon immer haben wolltet. Ansonsten liefern wir euch auch noch die eine oder andere Anregung, wenn eure Dollars (Euros) locker sitzen.

Diese Highlights sind aktuell reduziert:

Cyberpunk 2077 gibt es dieser Tage zum ersten Mal mit einem so großen Rabatt: Das Open World-Spiel von den „The Witcher“-Machern ist um die Hälfte reduziert und kostet dementsprechend nur knapp 30 Euro. Auf dem PC leidet das Spiel auch nicht unter so vielen Problemen wie auf PS4 und Xbox One. Vor allem mit Raytracing ein echter Augenschmaus!

Wildermyth kostet aktuell nur 15,74 Euro. Das ungewöhnliche RPG sieht zwar nicht unbedingt beeindruckend aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. In wenigen Spielen kann eine so innige Beziehung zu euren Party-Mitgliedern wie hier entstehen, was am ungewöhnlichen, einzigartigen Storytelling und den vielen Entscheidungsmöglichkeiten liegt.

Hades bekommt ihr momentan ebenfalls zum Spottpreis von unter 15 Euro. Und lasst euch das von jemandem gesagt sein, der das Spiel für über 150 Stunden gespielt hat, um alle Trophäen und 100 Prozent zu holen: Es lohnt sich! „Hades“ ist nicht weniger als das absolute Meisterstück von Supergiant Games, ein echtes Kronjuwel. Hier stimmt einfach alles: Knackiges Action-RPG-Gameplay trifft auf einen überragenden Art-Style, einen noch besseren Soundtrack und gefühlvolles, geschickt integriertes Writing.

Disco Elysium gehört ebenfalls zu den absoluten Spiele-Highlights der letzten Jahre und falls ihr es noch nicht ausprobiert haben solltet, bekommt ihr jetzt die perfekte Gelegenheit. 19 Euro sind ein Witz für dieses überraschend witzige, andersartige, tiefgründige und genial geschriebene RPG. Nur Kämpfe solltet ihr keine erwarten und ihr müsst wirklich viel lesen.

Deathloop ist ebenfalls auf nur 29,99 Euro reduziert und definitiv einen Blick wert. Das neueste Spiel der „Prey“- und „Dishonored“-Macher setzt auf einen Timeloop, vier verschiedene Levels, die zu unterschiedlichen Tageszeiten ganz anders aussehen und sehr befriedigendes First Person-Shooter-Gameplay.

Ansonsten könnt ihr euch auch noch Loop Hero für gerade einmal 8,99 Euro schießen, Cloudpunk für genau denselben Preis ergattern, genau wie Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom. „Mafia: Definitive Edition“ kostet im Steam Sale aktuell nur 19,99 Euro und den Koop-Spaß „Deep Rock Galactic“ könnt ihr euch für 14,99 Euro schnappen. Wer „Horizon Zero Dawn“ noch nicht kennt, kann für 24,99 Euro zuschlagen.