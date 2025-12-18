Steam Free Games – Hol dir Toy Tinker Simulator und Rat Quest bis Dez. 2025!

Auf Steam gibt es derzeit zwei kostenlose Spieleangebote, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Wer bis zum 21. Dezember 2025 schnell ist, kann sich Toy Tinker Simulator und Rat Quest dauerhaft sichern – völlig gratis.

Das Weihnachtsgeschäft bringt nicht nur Rabatte, sondern auch immer wieder kostenlose Spiele mit sich. Diese beiden Titel sind Teil der aktuellen Steam-Aktion und bleiben nach dem Hinzufügen dauerhaft in deiner Bibliothek – auch über das Ablaufdatum hinaus.

Was bietet Toy Tinker Simulator?

Worum geht es in Toy Tinker Simulator? In diesem Simulationsspiel schlüpfst du in die Rolle eines Spielzeugrestaurators. Du nimmst altes oder beschädigtes Spielzeug auseinander, reinigst es, ersetzt Teile und setzt es wieder zusammen. Die Aufgaben sind detailliert und setzen auf Entspannung und Präzision.

Wie wird das Spiel bewertet? Die Bewertungen auf Steam sind aktuell „Ausgeglichen“. Das bedeutet, dass das Spiel sowohl Fans als auch Kritiker hat. Für ein kostenloses Spiel lohnt sich aber der Blick – besonders, wenn du ruhige Simulationsspiele magst oder nach einem weihnachtlichen Titel suchst.

Was erwartet dich in Rat Quest?

Was für ein Spiel ist Rat Quest? Rat Quest ist ein 2D-Platformer mit hohem Schwierigkeitsgrad. Du steuerst eine Ratte durch gefährliche Level, bei denen ein einziger Fehler bedeutet, dass du wieder von vorne anfangen musst. Es ist also ein Spiel für alle, die eine echte Herausforderung suchen.

Wie wird Rat Quest bewertet? Im Gegensatz zum Simulator hat Rat Quest „Positive“ Bewertungen auf Steam. Die Mischung aus charmantem Stil, präzisem Gameplay und knackigem Anspruch scheint bei vielen gut anzukommen.

Wie lange sind die Spiele verfügbar?

Wann enden die Gratis-Angebote? Wichtig ist, dass du die Spiele rechtzeitig deiner Bibliothek hinzufügst:

Spiel Gratis bis Toy Tinker Simulator 21. Dezember 2025, 19:00 Uhr (MEZ) Rat Quest 25. Dezember 2025, 19:00 Uhr (MEZ)

Danach sind die Spiele nicht mehr kostenlos erhältlich. Wenn du sie aber vorher deiner Bibliothek hinzufügst, gehören sie dir dauerhaft.

Weitere kostenlose Games im Dezember?

Können noch mehr Spiele gratis erscheinen? Sehr wahrscheinlich. Gerade in der Woche vor Weihnachten sind regelmäßige Gratisaktionen auf Steam üblich. Auch der Epic Games Store verschenkt täglich neue Spiele. Aktuell läuft dort die jährliche Mystery-Giveaway-Aktion, bei der bis Ende Dezember täglich ein neues Spiel enthüllt wird.

Zuletzt wurden dort unter anderem Hogwarts Legacy (vom 11. bis 18. Dezember 2025) und Jotunnslayer: Hordes of Hel (am 19. Dezember 2025) verschenkt. Welche Titel als Nächstes kommen, bleibt eine Überraschung – aber reinschauen lohnt sich jeden Tag.

Für wen lohnen sich die Steam-Freebies?

Solltest du dir die Spiele sichern? Absolut! Auch wenn dir ein Spiel möglicherweise nicht zusagt, kannst du es trotzdem kostenlos deiner Bibliothek hinzufügen. Vielleicht gefällt es dir später oder du gibst es einem Familienmitglied über Steam Family Sharing weiter. Gerade in der Weihnachtszeit sind kostenlose Spiele immer ein schönes Extra.

Halte also regelmäßig Ausschau nach weiteren Aktionen, denn bis zum Jahresende könnte es noch einige Überraschungen geben.

Was hältst du von den aktuellen Gratisspielen? Hast du dir Toy Tinker Simulator oder Rat Quest schon gesichert? Lass es uns in den Kommentaren wissen!