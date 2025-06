Steam Deck OLED – Update behebt WiFi-Probleme endlich! Entdecke die Details

Für Besitzer des OLED Steam Decks gibt es endlich gute Neuigkeiten: Ein neues Update behebt die lästigen WiFi-Probleme, die vielen Nutzern das Spielerlebnis erschwert haben. Bereits seit der Einführung des OLED-Modells gab es Berichte über zufällige Verbindungsabbrüche, die insbesondere bei Spielen, die eine Online-Verbindung erfordern, frustrierten. Mit dem neuen Update wird dieses Problem nun adressiert.

Was bringt das neue Steam Deck Update?

Welche Verbesserungen verspricht das Update? Das Update für das Steam Deck befindet sich derzeit in der Beta-Phase, was bedeutet, dass einige Funktionen noch getestet und basierend auf dem Feedback der Nutzer angepasst werden könnten. Neben der lang ersehnten Lösung der WiFi-Probleme bringt die Beta-Version 3.7.10 auch Korrekturen für visuelle Bugs, Verbesserungen bei Cursor-Problemen und neue Barrierefreiheitsfunktionen.

Zusätzlich zur Behebung der WiFi-Probleme wurde experimentelle Unterstützung für Wake-on-Bluetooth für LCD-Modelle deaktiviert, da hier noch Probleme untersucht werden. Weitere Korrekturen betreffen visuelle Verzerrungen bei der Verwendung von Sharp Upscaling mit HDR/10-Bit-Anwendungen sowie Cursor-Probleme bei der Nutzung der Bildschirmvergrößerung.

Patch Notes der Beta-Version 3.7.10

Welche Änderungen sind in den Patch Notes zu finden? Die vollständigen Patch Notes der aktuellen Beta-Version geben einen detaillierten Überblick über alle Anpassungen. Diese könnten sich noch leicht ändern, bevor das Update für alle Nutzer freigegeben wird:

Behoben: WiFi-Regression beim Steam Deck OLED

OLED Deaktiviert: Experimentelle Unterstützung für Wake-on-Bluetooth für LCD-Modelle

Behoben: Visuelle Verzerrungen bei Sharp Upscaling mit HDR/10-Bit

Behoben: Cursor-Probleme im unteren rechten Bildschirmquadranten

Behoben: Cursor-Verzerrungen bei Sharp Upscaling

Behoben: Probleme bei Tastenbindungen im Overlay

Behoben: Probleme mit der Eingabe bei aktivierten Overlay-Tastenbindungen

Behoben: OBS Studio funktionierte nicht mit dem Streaming-Output von Gamescope

Behoben: Fehler bei mailto:-Links

Weitere Verbesserungen im Update

Welche zusätzlichen Features gibt es? Neben den genannten Korrekturen bringt das Update auch Verbesserungen im Audiobereich und bei der Barrierefreiheit. So wurden etwa Probleme mit den Lautstärketasten am 3,5-mm-Audioanschluss behoben und ein Audio-Problem in God of War: Ragnarok korrigiert.

Im Bereich Barrierefreiheit wurden optionale Farbfilter hinzugefügt sowie Unterstützung für den Orca-Bildschirmleser und espeak-ng Text-to-Speech-Tools. Auch die Bildschirmvergrößerung wurde optimiert, sodass sie jetzt mit der korrekten Skalierung und Verschiebung arbeitet.

Unterstützung für Nicht-Deck-Geräte

Welche Änderungen gibt es für andere Geräte? Das Update bringt auch Verbesserungen für Nicht-Deck-Geräte. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Legion Go S mit SteamOS nach dem Schlafmodus die Trackpad-Funktionalität verlor. Zudem wurde die Unterstützung für Power-Buttons auf verschiedenen Plattformen wie AYANEO, AYN, GPD, MSI, ONEXPLAYER und OrangePi verbessert.

