Heutige State of Play – wo und wann kann ich sie ansehen?

Sony plant eine neue State of Play für Februar 2021 mit brandheißen Infos zur PlayStation 5. Hier erfahrt ihr, wann sie stattfindet, wo ihr sie ansehen könnt und was genau voraussichtlich gezeigt wird.

State of Play ansehen: wo ist es möglich?

Die heutige State of Play wird auf den offiziellen Kanälen von PlayStation gestreamt. Ihr könnt entscheiden, ob ihr die Show lieber auf Twitch oder YouTube ansehen möchtet.

Ihr könnt die Präsentation auch ohne Umwege direkt auf PlayCentral.de schauen. Wir haben das Video hier für euch eingebunden:

Wann startet die State of Play?

Die State of Play vom 25. Februar 2021 startet in Deutschland um 23 Uhr. Es wird also recht spät für deutsche Verhältnisse. Bedenkt jedoch, dass ihr sie nicht zwingend live ansehen müsst.

Ihr könnt das Video auch im Anschluss an den Livestream noch auf dem YouTube-Kanal von PlayStation anschauen oder ihr lest die Zusammenfassung aus unserem Liveticker, der nach der Show für euch auf PlayCentral online bleibt. Folgt diesbezüglich gerne unsere Social-Media-Kanäle Instagram, Facebook und Twitter, um nichts zu verpassen.

Was wird während der State of Play gezeigt?

Was genau während der heutigen State of Play gezeigt wird, ist zwar noch weitestgehend offen, aber es gibt einige Hinweise. Sony meint, es gebe:

„Neuigkeiten und Einblicke in zehn Spiele, die für PS4 und PS5 erscheinen – darunter Neuankündigungen und Informationen zu einigen der Third-Party- und Indie-Titel.“

Dazu gibt es Spekulationen und sogar ein Leak ist aufgetaucht, der das vermeintliche Programm aufführen soll. Wir fassen die Gerüchte hier für euch zusammen und geben eine eigene Einordnung, was wir davon halten und uns für die Präsentation wünschen:

PS Plus für März 2021 – wohl in Stein gemeißelt, da die Ankündigung gestern ausblieb und somit vom regulären Announcement-Plan abwich

– wohl in Stein gemeißelt, da die und somit vom regulären Announcement-Plan abwich GTA V für PS5 , Ankündigung – sehr wahrscheinlich

, – sehr wahrscheinlich Godfall-DLC – sehr wahrscheinlich

– sehr wahrscheinlich Neues zu Oddworld Soulstorm – denkbar

– denkbar Neues zu Returnal – denkbar, zumal erst kürzlich ein neuer Gameplay-Trailer erschien

– denkbar, zumal erst kürzlich ein neuer Gameplay-Trailer erschien Neues zu Ratchet & Clank: Rift Apart – sehr wahrscheinlich

– sehr wahrscheinlich Hades für PS5 : Nach der offiziellen Ankündigung für die Nintendo Switch ebenfalls wahrscheinlich

: Nach der offiziellen Ankündigung für die Nintendo Switch ebenfalls wahrscheinlich Release-Termin zu Horizon Forbidden West – wünschenswert und wahrscheinlich, wenn es noch in 2021 erscheint

– wünschenswert und wahrscheinlich, wenn es noch in 2021 erscheint Konami enthüllt die geheimen Silent Hill-Projekte – wünschenswert, aber unwahrscheinlich (eher im Sommer)

– wünschenswert, aber unwahrscheinlich (eher im Sommer) Neues zu God of War – eher unwahrscheinlich, da es wohl nicht vor 2022 erscheint