PS5 bei Saturn kaufen, das ist der aktuelle Stand um die Verfügbarkeit 2021

Saturn.de gehört zu den Onlineshops, in denen die PS5 im vergangenen Jahr vorbestellt werden konnte. Allerdings funktionierte der Ablauf der Vorbestellungen bei der deutschen Elektronik-Fachmarktkette, zu der auch MediaMarkt.de gehört, alles andere als reibungslos. Mittlerweile hat sich sogar die Verbraucherzentrale Sachsen eingeschaltet und Saturn.de abgemahnt.

Doch wie ist der aktuelle Stand der Verfügbarkeit der PlayStation 5 bei Saturn in 2021? Wir geben euch in den folgenden Zeilen einen Überblick und wagen eine Prognose.

Wann kann ich die PS5 bei Saturn kaufen?

Derzeit sind die Lager bei Saturn zwar noch leer, doch dieser Zustand dürfte sich bereits in Kürze ändern. In der kommenden Woche (25./26. Januar) werden Händler wie Saturn mit großer Wahrscheinlichkeit eine neue Lieferung PlayStation 5-Konsolen erhalten. Mit einer Auslieferung kann Anfang Februar 2021 gerechnet werden. Der Verkauf könnte in dieser Woche (18. bis 22. Januar 2021) starten.

Jedoch dürfte das zur Verfügung stehende Kontingent an neuen PS5-Konsolen dennoch recht übersichtlich ausfallen. Der Grund dafür sind die Vorbesteller, die bislang nicht beliefert worden sind. Diese Käufer werden vorrangig abgearbeitet. Die übrigen Lagerbestände finden anschließend in den normalen Verkauf.

Welche Chancen habe ich, eine PS5 bei Saturn zu kaufen?

Möchtet ihr eine PS5 bei Saturn kaufen, solltet ihr unbedingt regelmäßig den Onlineshop im Blick behalten sowie den oberhalb eingefügten Link prüfen. Schließlich kann es vorkommen, dass die PS5 zwischendurch immer mal wieder kurz und nur in sehr kleinen Mengen verfügbar ist.

Habt ihr weiterhin kein Glück eine PS5 zu bestellen, könnt ihr entweder nur auf die angekündigte 4. Welle warten, oder die Verfügbarkeit der Konsole in unserem Kauf-Guide bei anderen Händlern überprüfen. Möglicherweise habt ihr hier mehr Glück:

Zwar mag dies ein recht kleiner Trost sein, doch bei MediaMarkt könnt ihr noch verschiedenes PlayStation 5-Zubehör vorbestellen. Ausverkauft ist neben den Konsolen zum jetzigen Zeitpunkt die offizielle Ladestation:

