State of Play-Enthüllung – PS Plus-Spiele im Oktober 2025 früher bekannt?

PlayStation Plus-Abonnenten könnten sich in diesem Monat auf eine frühere Ankündigung der kostenlosen Spieleauswahl für Oktober 2025 freuen. Sony plant möglicherweise, diese Ankündigung mit einem potenziellen State of Play-Event zu verbinden, das noch in dieser Woche stattfinden könnte.

Normalerweise werden die monatlichen PlayStation Plus-Spielrotationen zu Beginn eines neuen Monats bekannt gegeben. Doch sollten sich die Gerüchte um das State of Play bewahrheiten, könnten die Spiele für Oktober 2025 bereits eine Woche früher enthüllt werden. Das wäre eine spannende Überraschung für alle Abonnenten.

Die Bedeutung eines State of Play

Was könnte ein State of Play für die Enthüllung der PS Plus-Spiele bedeuten? Ein solches Event bietet Sony die ideale Plattform, um neue Informationen und Ankündigungen zu teilen. Sollte das State of Play tatsächlich stattfinden, könnte es nicht nur um die PS Plus-Spiele gehen, sondern auch um andere spannende Neuigkeiten.

Ein potenzielles Highlight könnte die Rückkehr von Insomniac Games‘ Marvel’s Wolverine ins Rampenlicht sein, das seit 2021 kaum Aufmerksamkeit erhalten hat. Zudem könnte es neue Informationen zu diesem Projekt geben, das für 2026 erwartet wird. Natürlich sind dies alles nur Spekulationen, da Sony bislang keine offiziellen Angaben gemacht hat.

Welche Spiele könnten im Oktober verfügbar sein?

Gibt es Hinweise auf die Spieleauswahl für Oktober? Der Oktober ist traditionell ein beliebter Monat für Horrorspiele, doch welche Titel Sony tatsächlich auswählen wird, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit gab es bereits Überraschungen, als etwa im September 2024 Spiele wie Dead Space und Doki Doki Literature Club Plus vorzeitig angekündigt wurden.

Es ist unklar, ob Sony auch in diesem Jahr auf den Horrortrend setzen wird oder ob andere Genres den Vorzug erhalten. Die Fans warten gespannt auf die Enthüllung und hoffen auf eine vielfältige Auswahl an Spielen.

PS Plus und seine verschiedenen Abonnementstufen

Wie beeinflussen die Abonnementstufen die Verfügbarkeit von Spielen? Grundsätzlich können die meisten PS Plus-Titel mit einer Essential-Mitgliedschaft beansprucht werden. Allerdings erfordern einige Spiele, wie Bomb Rush Cyberfunk und No More Heroes 3, ein Abo auf der Extra- oder Premium-Stufe, um darauf zugreifen zu können.

Diese Struktur gibt den Abonnenten die Flexibilität, je nach Interesse und Budget zu entscheiden, welche Spiele sie nutzen möchten. Die monatliche Rotation der Spiele bedeutet auch, dass du nur eine begrenzte Zeit hast, um die gewünschten Titel zu beanspruchen.

Fazit und deine Meinung

Was können wir von Sony in den kommenden Tagen erwarten? Während die Gerüchte um das State of Play weiter kursieren, bleibt abzuwarten, wie Sony die Enthüllung der PS Plus-Spiele für Oktober 2025 angehen wird. Eine frühzeitige Ankündigung wäre sicherlich eine willkommene Überraschung für viele.

Wie stehst du zu den möglichen Änderungen bei der Ankündigung der PS Plus-Spiele? Teile deine Gedanken und Vorfreude in den Kommentaren unten!