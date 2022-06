Starfield: Ihr könnt euer eigenes Raumschiff bauen und sogar fliegen!

Im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase wurden zahlreiche neue Informationen und Details zu dem kommenden Action-Rollenspiel Starfield mit der Öffentlichkeit geteilt. Dabei steht vor allem ein Element im Vordergrund und dürfte von Fans besonders große Beachtung finden: das eigene Raumschiff.

Wie wir in dem ersten Gameplay-Video zu sehen bekommen, kann dieses von euch komplett individuell angepasst werden. Es ist also euch überlassen, mit welchem Fortbewegungsmittel ihr euch ins Weltall begebt und die riesige Spielwelt erkundet.

Starfield: 1. Gameplay zeigt Shooter-Einlagen, Character-Creator und Überraschung

Baut euch einen Außenposten & ein eigenes Raumschiff

Ihr könnt euch in „Starfield“ nicht nur einen eigenen Außenposten bauen, sondern auch euer eigenes Raumschiff und zwar nach euren Wünschen. Ihr könnt Besatzungsmitglieder wählen und das Aussehen sowie Layout vollständig anpassen.

Schaut euch hier das offizielle Gameplay zu Starfield an:

Dabei gibt es verschiedene Module, Schiffshersteller und mehr. In dem Gameplay-Video bekommen wir völlig unterschiedliche Schiffe zu sehen, die sich in Form, Farbe und den verbauten Modulen komplett voneinander unterscheiden. Vor allem die Brücke, von der aus ihr euer Schiff steuert, sieht sehr detailliert aus, genau wie die verschiedenen Schiffsdecks, auf denen ihr auch auf eure Crew treffen könnt.

Wir suchen ein Artefakt in Starfield. © Bethesda Softworks/Bethesda Game Studios

Home Sweet Home

Neben eurem Außenposten dürfte euer Raumschiff also wohl der wichtigste Ort im gesamten Weltall sein, an dem ihr euch zu jeder Zeit wie Zuhause fühlt. Über welche weiteren Features ein Raumschiff in „Starfield“ verfügen wird, können wir zwar nur erahnen. Bethesda scheint sich mit der Schaffung von einem beweglichen Hub in der riesigen Spielwelt aber ein wenig an Mass Effect zu orientieren und Spieler*innen genau das zu bieten, was sie sich von solch einem Titel versprechen.