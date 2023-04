Anlässlich des 40. Jubiläums von Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter bereichert LEGO den Katalog um zwei weitere Dioramen zur klassischen Trilogie: Thronsaal des Imperators mit der Seriennummer 75352 sowie das Set Verfolgungsjagd auf Endor, das die Nummer 75353 trägt.

LEGO: Epische Szenen aus der Star Wars-Saga

Die beiden neuen Dioramen richten sich an erwachsene Fans (18+) und verstehen sich als Modelle zum Bauen und Ausstellen. An den feierlichen Anlass ihrer Veröffentlichung erinnert jeweils eine Tafel mit der Aufschrift „40 – Return of the Jedi“ samt stilisierter Darth Vader-Grafik.

Thronsaal des Imperators

Artikelnummer: 75352

Bauteile: 807

Maße: 17 cm hoch, 21 cm breit, 17 cm tief

Altersempfehlung: 18+

Preis: 99,99 Euro

Als Hommage an den dramatischen Höhepunkt der Filmtrilogie ist das Diorama „Thronsaal des Imperators“ (Emperor’s Throne Room) angelegt, das das Lichtschwertduell von Darth Vader und Luke Skywalker nachstellt.

© LEGO & Lucasfilm/Disney © LEGO & Lucasfilm/Disney

Das Highlight der Miniatur-Kulisse bildet das authentisch gestaltete runde Todesstern-Fenster, in dessen Mitte der Imperator auf seinem drehbaren Thron Platz nehmen kann. Den Vordergrund rahmen zwei Bildschirmkonsolen ein, während am Sockel das Zitat „I am a Jedi, like my father before me“ zu lesen ist.

Selbstverständlich sind die für die Szene wichtigen Protagonisten jeweils als Minifigur vertreten: Imperator Palpatine, Darth Vader und Luke Skywalker. Die beiden Duellanten führen jeweils ihr ikonisches Lichtschwert und der dunkle Imperator ist mit zwei Macht-Blitzen ausgerüstet.

Verfolgungsjagd auf Endor

Artikelnummer: 75353

Bauteile: 608

Maße: 20 cm hoch, 28 cm breit, 18 cm tief

Altersempfehlung: 18+

Preis: 79,99 Euro

Wie der Name des Sets bereits erahnen lässt, ist das Diorama „Verfolgungsjagd auf Endor“ (Endor Speeder Chase) an die Speeder-Verfolgungsjagd von Prinzessin Leia und Luke Skywalker durch einen Scout Trooper auf dem Waldmond von Endor angelehnt.

© LEGO & Lucasfilm/Disney

Beschaulich begrünt wird die Szenerie en miniature durch zwei baubare Bäume und Farnelemente im brandneuen Design. Das Zitat „Quick! Jam their comlinks. Center switch!“ ziert den Sockel.

Dank der durchsichtigen Elemente, auf denen die Düsenschlitten zur Seite geneigt werden können, gewinnt das Ausstellungsstück an Dynamik, da es ganz so aussieht, als würden die Speeder im Slalom durch die Bäume fliegen.

Die drei Minifiguren Prinzessin Leia, Luke Skywalker und ein Scout Trooper laden zum Nachspielen der Abenteuer auf Endor ein. Luke führt sein grünes Lichtschwert, Leia und der Trooper tragen jeweils einen Blaster mit sich.

Beide Dioramen können bereits vorbestellt werden. Die Lieferung Erfolgt zum 1. Mai 2023. Allerdings kann aus Gründen der Fairness jeder Haushalt nur maximal zwei Exemplare jedes Modells erwerben.