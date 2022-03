Star Wars Jedi: Fallen Order 2 könnte schon sehr bald endlich mit Trailer enthüllt werden

Star Wars Jedi: Fallen Order war für viele ein überraschend gutes Spiel und für EA sowie Respawn Entertainment ein richtiger Erfolg. Deshalb macht es Sinn, dass es ein Sequel geben wird, das auch schon offiziell angekündigt ist. Bisher ist aber noch nichts dazu bekannt, doch das soll sich bald ändern.

Star Wars Jedi: Fallen Order 2 – Gibt’s im Mai endlich News?

Nachdem EA und Respawn Entertainment angekündigt haben, dass sie drei neue Spiele zum Star Wars-Franchise in der Planung haben, ist bekannt, dass es auch mit „Star Wars Jedi: Fallen Order“ weitergehen wird. Neben der Ankündigung gab es aber keine weiteren Infos. Das soll sich in knapp zwei Monaten ändern, laut Insider und Journalist Jeff Grubb.

Star Wars: EA kündigt 3 neue Spiele von den Apex Legends- & Titanfall-Machern an

In der neuesten Ausgabe seines Podcatst GamesBeat Decides hat er über mehrere aktuelle Themen gesprochen. Darunter kam kurz Star Wars Jedi: Fallen Order 2 bei der Zeitmarke 1:38:10 als Thema auf. Ihm nach soll die Enthüllung des Spiels im Rahmen der Star Wars Celebrations stattfinden.

„Wir hören was dazu im Mai bei der Star Wars Celebrations. Freut euch drauf, dann da wird es passieren.“

Das jährliche Fan-Event ist eine hauseigene Messe, die Fans dazu einlädt, das gesamte Star Wars-Franchise abzufeiern. Dabei werden nicht nur Filme und Serien gezeigt, sondern eben auch Videospiele und neues Merchandise. Es wäre also der perfekte Ort, um einen neuen Trailer und vielleicht sogar Gameplay für „Star Wars Jedi: Fallen Order 2“ zu präsentieren.

Ein Teaser schon vorab? Es könnte gut möglich sein, dass wir auch schon vorab einen ersten Einblick sehen werden und dann zur Star Wars Celebrations die volle Enthüllung stattfindet. Denn bekanntlich ist am 04. Mai immer ein Star Wars-Feiertag an dem gerne erste Teaser gezeigt werden, die dann später im Monat komplett enthüllt werden. Der Mai 2022 könnte für Star Wars-Fans also sehr ertragreich sein.

Bleibt aber skeptisch: Jeff Grubb hat zwar den Status als Insider erreicht, aber er ist mit seinen Infos immer sehr offen und sagt öfters Sachen voraus, die am Ende nicht genau so eintreten. Es kann also sein, dass es stimmt, aber wie bei jedem Gerücht solltet ihr weiter skeptisch bleiben.