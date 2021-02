Star Wars: The High Republic enthüllt Yodas Padawan-Übungen

Mit Star Wars: The High Republic wird ein neues Kapitel in der Saga aufgeschlagen: Die goldene Ära des Jedi-Orden. Die neuen Geschichten aus den veröffentlichten Comics und Romanen spielen rund 200 Jahre vor der Skywalker-Saga mit den beliebten Helden Luke Skywalker, Prinzessin Leia, Han Solo mit Chewie im Kampf gegen den legendären Darth Vader.

In „Star Wars: The High Republic Adventures“ gibt es – sehr zur Freude der vielen Fans – ein Wiedersehen mit Yoda. Der allwissende Jedi-Großmeister ist ja bekannterweise mehrere hundert Jahre alt und nimmt in den Geschichten mit vielen neuen Charakteren einen wichtigen Part ein. Erstmals dürfen wir Yoda als jungen Jedi-Meister erleben, der gegen eine neue Bedrohung in einer Galaxie weit, weit entfernt kämpft.

Yodas ungewohnte Lehrstunde für angehende Jedi

Yoda hat im Laufe seines langen Lebens schon einige Jedi-Schüler unterrichtet. Zu seinen bekanntesten Padawans gehören etwa Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker – aber auch dessen Vater Anakin Skywalker, wobei seine Ausbildung nicht wie erhofft verlaufen ist. Der Rest dürfte bekannt sein. Den Weg zur dunklen Seite der Macht hat übrigens mit Count Dooku ein weiterer Schüler von Yoda eingenommen – das aber nur am Rande.

Star Wars: The High Republic präsentiert jungen Jedi-Meister Yoda

Während der Zeit der High Republic sehen wir Jedi-Meister Yoda mit einer Gruppe von jungen Padawanen, die für ihre Ausbildung quer durch die Galaxie reisen – und plötzlich zum unerwarteten Retter der Galaxie werden.

Um in den entferntesten Winkeln der Galaxis, wie dem gefährlichen Outer Rim, Frieden und Hoffnung zu geben, wird die neue und gewaltige Raumstation Starlight Beacon in der Dark Zone installiert. Als es zu einer globalen Katastrophe kommt, sieht sich Yoda dazu gezwungen, mit seinen jungen Jedi-Schülern ins Geschehen einzugreifen. Nach einem Notruf ist sein Schiff unglücklicherweise am nächsten dran und so hat Meister Yoda keine andere Wahl, als mit seinen unerfahrenen Padawanen zur Hilfe zu eilen. Ihre Mission: Den Planeten Trymant IV zu retten.

Star Wars: The High Republic stellt neue mysteriöse Gegner vor: Die Nihil

Bei der Rettungsaktion sind die jungen Padawane auf sich allein gestellt. Im Laufe der Ereignisse sehen sich die jungen Helden plötzlich von gefährlichen Gegenspielern umzingelt. Die extreme Situation fordert alles von den jungen Helden ab, die zu diesem Zeitpunkt noch keine Jedi-Ritter, geschweige denn Jedi-Meister sind. Obwohl Yoda diese Mission nicht geplant hat, dürfte diese Erfahrungen für seine Schüler das Potential haben, über deren Schicksal als Jedi zu entscheiden – oder sie daran zweifeln lassen.

Die ersten Romane und Comics zu „Star Wars: The High Republic“ sind im Januar 2021 als neue Reihe bei Lucasfilm Publishing erschienen. Für die nächsten Monate und Jahre sind viele weitere Publikationen geplant, deren zahlreichen Geschichten sicherlich auch auf die ein der andere Art ins Film/Serien-Universum einziehen werden.