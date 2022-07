In der zurückliegenden Frühlings-Season konnte Spy x Family die Herzen von Anime-Fans weltweit im Sturm erobern. Der Anime-Hit schaffte es kurzzeitig sogar auf Platz 3 bei MyAnimeList! Nun müssen sich Fans jedoch erstmal in Geduld üben, denn die Serie kehrt erst im Oktober 2022 mit Part 2 zurück.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Familie Forger beendet im Oktober ihre Spy x Family-Mission

Bei dem Senkrechtstarter handelt es sich somit um einen sogenannten Split Cour-Anime. Als solche werden Serien bezeichnet, die zumeist 24-26 Episoden umfassen – „Spy x Family” wird aus 25 Folgen bestehen – und in zwei nicht aufeinanderfolgenden Seasons ausgestrahlt werden. Die jüngst begonnene Sommer-Season setzt der Anime bekanntlich aus, um im Herbst zurückzukehren.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was in den finalen 13 Episoden des Anime-Hits auf Loid, Yor und Anya Forger wartet, liefert ein kürzlich veröffentlichtes Teaser-Video, das die nächste Mission der ungewöhnlichen Familie andeutet. Unter anderem ist mit Keith Kepler ein neuer Charakter in der Vorschau vertreten, der unseren Hauptfiguren das Leben schwer machen wird.

„Spy x Family” entstand als Gemeinschaftsproduktion bei WIT Studio („Attack on Titan”) und CloverWorks („The Promised Neverland”) unter der Regie von Kazuhiro Furuhashi („Hunter x Hunter“). Die Anime-Serie basiert auf einer gleichnamigen Manga-Reihe von Tatsuya Endou und wird seit März 2019 in der Shonen Jump+, einem Online-Magazin des Shueisha-Verlags („One Piece”), veröffentlicht.

Die bisher erschienene 12 Episoden der Anime-Serie könnt ihr euch bei Crunchyroll im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln ansehen. Zudem sind die ersten elf Folgen der Show alternativ bereits mit deutscher Synchronisation verfügbar.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Part 2 von „Spy x Family” startet im Oktober 2022 in Japan.