PS Plus Oktober 2022: Neue Spiele für Premium und Extra

Seid ihr bereit, für eine neue Welle an PS Plus-Games? Wem die bisherige Spieleauswahl für PlayStation Plus zu mau war, könnte demnächst auf seine Kosten kommen. Pünktlich zur Monatshalbzeit, haut Sony neue Games für Extra und Premium-Abonnent*innen raus.

Ein normales Essential-Abo reicht hierfür allerdings nicht aus. Ihr solltet schon mindestens über eine Extra-Mitgliedschaft verfügen. Hier nochmal alle drei Abo-Klassen in der Übersicht:

Spiele-Highlights im Oktober 2022 für PS Plus Extra und Premium

Mit GTA: Vice City landet ein weiterer Klassiker in der Spielebibliothek. Das Game wurde nochmal ordentlich für die neue Konsolen-Generation aufgemöbelt und bietet euch umfassende Verbesserungen. Erlebt die schillernden 1980er nochmal neu, mit hochauflösenden Texturen und einer besseren Steuerung im Stil von GTA V.

Fans von Dragon Quest dürfen jetzt gerne in Jubelschreie ausbrechen. (Moment…) Ganze fünf Titel aus der RPG-Reihe stehen euch demnächst online zur Verfügung. (… Jetzt bitte jubeln!) Hier haben wir die Neuzugänge – der Übersicht halber – aufgelistet:

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes: The World Tree’s Woe and the Blight Below

Dragon Quest Heroes II: Explorer´s Edition

Der Anime-Stil nicht so euer Ding? Dann werft mal einen Blick auf Inside. Der Limbo-Nachfolger kommt in einer besonders düsteren Atmosphäre daher und bietet euch neben spannungsgeladener Action auch anspruchsvolle Physikrätsel.

Habt ihr heute schon gemeuchelt? Nicht? Dann wird´s aber Zeit! Freizeit-Assassinen dürfen erneut ihre Versteckte Klinge anlegen und in diesen Assassin´s Creed-Abenteuern verschiedene Epochen erkunden:

The Medium hatte bereits im September 2021 an Exklusivität verloren. Allerdings nur für Microsoft. Denn der Psychohorror wurde damals auch für PS5 frei gegeben. Erkundet die Geisterwelt und nutzt eure übersinnlichen Fähigkeiten, um ein verborgenes Geheimnis zu lösen. Dank DualSense-Controller wird das Spielerlebnis besonders immersiv.

Oder steht euch der Sinn doch lieber nach Multiplayer-Wettkämpfen? Diese bekommt ihr mit Naruto to Boruto: Shinobi Striker. Besonders farbenfroh kommt Hohokum daher. Hier trefft ihr in außerordentlichen Welten auf allerlei extravagante Charaktere.

Diese Games gib es nur mit PS Plus Premium

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Yakuza 5 Remastered

Limbo

Ultra Street Fighter IV

Castlevania: Lords of Shadow

Everyday Shooter

Wann gibt Sony die neuen Games frei? Die virtuellen Regale der Spielebibliothek werden am 18. Oktober 2022 wieder aufgefüllt, sodass einem ausgiebigen Zockermarathon nichts mehr im Weg stehen dürfte. Unter der großen Auswahl sollte sich für jeden etwas finden lassen.