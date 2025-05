Springtrap kommt zu Dead by Daylight – FNaF-Debüt mit neuer Karte und Killer-Perks

Die Welt von „Dead by Daylight“ wird durch die neueste Ergänzung der „Five Nights at Freddy’s“ (FNaF) Serie noch spannender und gruseliger. Am 17. Juni 2025 wird William Afton, auch bekannt als Springtrap, sein Debüt im Survival-Horror-Spiel feiern. Diese lang erwartete Einführung bringt nicht nur einen neuen Killer ins Spiel, sondern auch eine frische Karte und eine Reihe von Killer-Perks, die die Überlebenschancen der Spieler drastisch beeinflussen können.

Springtraps Fähigkeiten

Was kann Springtrap in Dead by Daylight? Springtrap, oder der Animatronic, ist mit einer Feuer-Axt bewaffnet, die er auf Überlebende werfen kann. Sollte die Axt einen Überlebenden treffen, bleibt sie in ihm stecken und macht ihn besonders verwundbar. Die Überlebenden müssen die Axt entfernen, bevor sie geheilt werden können.

Zusätzlich verfügt der Animatronic über die Fähigkeit „Fazbear’s Fright“, die es ihm ermöglicht, die Überlebenden effektiv zu jagen und zu sabotieren. Diese Spezialfähigkeit ist ein zentraler Aspekt der neuen Spielmechanik in diesem Kapitel.

Neues Karten-Feature: Freddy Fazbear’s Pizza

Welche neuen Spielmechaniken bringt die Karte? Die neu eingeführte Karte „Freddy Fazbear’s Pizza“ orientiert sich an dem klassischen Versteckspiel, das die FNaF-Serie so berühmt gemacht hat. Sie bietet jedoch mehr Bewegungsfreiheit, um den Killer zu entkommen.

Ein spannendes neues Element sind die sieben zufällig über die Karte verteilten Sicherheitstüren. Jede Tür ist mit einer Kamera ausgestattet, die es den Überlebenden ermöglicht, durch die Kameraansicht zu navigieren und den Animatronic zu lokalisieren. Doch Vorsicht: Der übermäßige Gebrauch der Kameras führt zu einem Batterieausfall, und das System muss neu gestartet werden.

Neue Killer-Perks

Welche neuen Perks werden eingeführt? Mit dem neuen Kapitel kommen auch neue Killer-Perks:

Help Wanted: Beschädigte Generatoren werden kompromittiert. Wenn sie abgeschlossen sind, reduziert sich die Abklingzeit erfolgreicher Basisangriffe für 40/50/60 Sekunden um 25%.

Beschädigte Generatoren werden kompromittiert. Wenn sie abgeschlossen sind, reduziert sich die Abklingzeit erfolgreicher Basisangriffe für 40/50/60 Sekunden um 25%. Phantom Fear: Überlebende in deinem Terror-Radius, die dich ansehen, schreien auf, und ihre Aura wird für 2 Sekunden sichtbar. Dieser Perk hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden.

Überlebende in deinem Terror-Radius, die dich ansehen, schreien auf, und ihre Aura wird für 2 Sekunden sichtbar. Dieser Perk hat eine Abklingzeit von 60 Sekunden. Haywire: Ausgangstür-Schalter mit mindestens 50% Fortschritt regredieren mit einer Geschwindigkeit von 50% der Öffnungsgeschwindigkeit. Während sie regredieren, flackern die Lichter der Ausgangstüren zufällig.

Teilnahme am Public Test Build (PTB)

Wie können Spieler am PTB teilnehmen? Spieler, die am PTB (Public Test Build) teilnehmen, haben die Möglichkeit, die neuen Inhalte vor der offiziellen Veröffentlichung zu testen. Obwohl der Fortschritt nicht auf die Live-Version übertragen wird, erhalten die Teilnehmer 12.500 Auric Cells als Belohnung.

Die Veröffentlichung dieses Kapitels am 17. Juni 2025 bietet eine aufregende Gelegenheit für „Dead by Daylight“-Spieler, die mit Spannung erwarten, wie die Integration von FNaF die Dynamik und den Nervenkitzel des Spiels verändern wird. Was hältst du von dieser neuen Ergänzung? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!