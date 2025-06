Spieler wählen das Pokémon für den Pokémon Go Community Day im August 2025

Der kommende Pokémon Go Community Day im August 2025 wird spannend, da die Spieler die Möglichkeit haben, zu entscheiden, welches Pokémon das Rampenlicht erhält. Normalerweise wählt Niantic, der Entwickler von Pokémon Go, ein Pokémon aus, um es ins Zentrum des Events zu stellen. Doch diesmal dürfen die Spieler selbst wählen. Zur Auswahl stehen vier Pokémon: Frubberl, Ferkuli, Meikro und Reißlaus.

Die Abstimmung findet über den offiziellen YouTube-Kanal von Pokémon Go statt und beginnt am Samstag, dem 7. Juni 2025, um 15 Uhr CET. Sie endet am Sonntag, dem 8. Juni 2025, zur gleichen Zeit. Laut Niantic hat jeder Trainer nur eine Stimme, aber es ist noch unklar, wie dies technisch umgesetzt wird. Die Stimmen werden nach dem Event ausgezählt, und Niantic wird anschließend die vollständigen Details bekanntgeben.

Welche Pokémon stehen zur Auswahl?

Welche Pokémon stehen zur Wahl? Vier Pokémon stehen zur Auswahl, und sie alle haben einzigartige Schillernde Formen, die sie besonders attraktiv machen. Ferkulis Schillernde Form hat eine traditionellere Schweinefärbung, indem der schwarze Körper gegen einen rosa getauscht wird. Diese Färbung zeigt sich auch in seiner weiterentwickelten Form, Fragrunz. Meikros blaues und gelbes Design wird in der Schillernden Form durch gelb und weiß ersetzt, während seine Entwicklungen Kranoviz und Krarmor einen silbernen Look annehmen, der ihren Stahl-Typ unterstreicht.

Reißlaus‘ lila Farbe weicht einem kräftigen Rot, aber es sieht nicht so auffällig aus, wenn es sich zu Tectass entwickelt. Schließlich nehmen die männlichen und weiblichen Formen von Frubberl eine mehr türkisfarbene bzw. grell pinke Färbung an.

Was macht diese Abstimmung besonders?

Warum ist diese Abstimmung einzigartig? Die Möglichkeit, das Pokémon für den Community Day selbst zu wählen, stellt eine Abwechslung zum üblichen Ablauf dar und gibt den Spielern eine aktive Rolle in der Gestaltung des Events. Solche Interaktionen erhöhen das Engagement der Community und bieten den Trainern eine Plattform, ihre Vorlieben zu äußern.

Jedes der vier zur Wahl stehenden Pokémon hat ein Merkmal, das es besonders macht, aber Ferkuli scheint die sicherste Wahl zu sein. Seit seiner Einführung in Pokémon Karmesin und Purpur hat es sich als Fanliebling etabliert, was ihm möglicherweise viele Stimmen einbringen könnte.

Spekulationen über den Gewinner

Welches Pokémon könnte gewinnen? Obwohl alle vier Pokémon ihre Reize haben, könnte Ferkuli aufgrund seiner Beliebtheit die Nase vorn haben. Doch auch Meikro hat Chancen, da es erst kürzlich in Pokémon Go eingeführt wurde und viele Spieler möglicherweise noch auf der Jagd nach einem schillernden Krarmor sind.

Die Abstimmung endet bald, und wir werden bald wissen, welches Pokémon im August 2025 in den Mittelpunkt des Community Days rückt. Niantic sollte nicht lange mit der Bekanntgabe der Ergebnisse warten, sodass die Spieler sich auf die nächsten Ereignisse im Sommer freuen können.

Welches Pokémon wirst du wählen? Gibt es ein Pokémon, das du gerne in der Abstimmung gesehen hättest? Teile deine Meinung in den Kommentaren!