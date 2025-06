Spieler entscheiden mit – FromSoftware eröffnet Umfrage zu Elden Ring Nightreign

Die Reise in die dunkle Welt von Elden Ring Nightreign hat gerade erst begonnen, und schon jetzt lädt FromSoftware dich dazu ein, deine Stimme zu erheben und die Zukunft des Spiels mitzugestalten. Mit dem kürzlich gestarteten Spieler-Feedback zur neuen Erweiterung haben die Entwickler eine Umfrage ins Leben gerufen, die bis zum 27. Juni 2025 um 16:59 Uhr CET geöffnet ist. Dein Feedback könnte entscheidend dazu beitragen, das Spiel weiter zu verbessern.

Feedback und Verbesserungen

Welche Aspekte des Spiels möchtest du verbessern? Die Umfrage von FromSoftware fragt dich direkt, welche Elemente von Elden Ring Nightreign dir gefallen und wo du Verbesserungspotenzial siehst. Diese Gelegenheit solltest du nutzen, um deine Meinung zu wichtigen Themen wie der Spielschwierigkeit und dem Fehlen von Funktionen wie Sprachchat und plattformübergreifendem Spiel zu äußern.

Die bisherigen Updates des Spiels konzentrierten sich auf das Beheben von Bugs und das Anpassen der Balance. Besonders die steigende Chance, seltene Relikte zu finden, ist vielen aufgefallen. Doch mit deinem Feedback könnten bald neue Features und Verbesserungen Einzug halten.

Gameplay und Herausforderungen

Ist Elden Ring Nightreign zu schwer oder zu einfach? Der Schwierigkeitsgrad ist ein heiß diskutiertes Thema in der Gaming-Community. FromSoftware fragt explizit danach, ob du die Bosskämpfe als zu herausfordernd empfindest oder ob sie noch intensiver sein sollten. Diese Rückmeldungen könnten maßgeblich die Balance zukünftiger Updates beeinflussen.

Als Nightfarer begibst du dich auf eine kooperative Reise durch Limveld, eine sich ständig verändernde Welt voller Herausforderungen. Im Team von drei Spielern ist es deine Aufgabe, dich auf den finalen Kampf vorzubereiten und die Nightlords zu besiegen. Dein Feedback könnte dabei helfen, diese Abenteuer noch epischer zu gestalten.

Von der Vergangenheit zur Gegenwart

Wie hat sich die Entwicklung von FromSoftware beeinflusst? FromSoftware ist bekannt für anspruchsvolle Spiele, die dich an deine Grenzen bringen. Mit Hits wie der Dark Souls-Serie und dem preisgekrönten Elden Ring hat sich das Studio einen Namen gemacht. Nightreign, als eine Abzweigung der Elden Ring-Erfahrung, knüpft an diese Tradition an und bietet dir ein Roguelike-Erlebnis voller Kooperation und Strategie.

Seit der Veröffentlichung von Elden Ring Nightreign am 30. Mai 2025 hat das Spiel bereits 3,5 Millionen Einheiten verkauft und eine sehr positive Bewertung auf Steam erhalten. Die Umfrage und dein Feedback könnten entscheidend für die nächsten Schritte in der Entwicklung sein.

Zukunftsperspektiven

Welche Features wünschst du dir für die Zukunft von Elden Ring Nightreign? Während du das Spiel erkundest, hast du vielleicht schon Ideen für neue Funktionen oder Inhalte, die du gerne sehen würdest. FromSoftware hat deutlich gemacht, dass dein Feedback genutzt wird, um zukünftige Updates und möglicherweise sogar größere Inhaltserweiterungen zu gestalten.

Vergiss nicht, dass du bis zum 27. Juni 2025 die Möglichkeit hast, an der Umfrage teilzunehmen und deine Ideen einzubringen. Wenn du auf Bugs stößt, melde diese bitte über das Support-Formular von Bandai Namco, um sicherzustellen, dass dein Spielerlebnis so reibungslos wie möglich bleibt.

Was sind deine Wünsche für die kommenden Updates von Elden Ring Nightreign? Lass es uns in den Kommentaren wissen!