Noch dieses Jahr stürzt sich Marvel-Superheld Spider-Man in ein neues PlayStation-Abenteuer und das pünktlich zum Start der PS5. In der Rolle von Miles Morales dürfen wir uns einmal mehr durch die Häuserschluchten der Metropole New York City schwingen und diversen Superschurken gegenübertreten.

Das Spielerlebnis soll dabei natürlich auch von der Leistungsfähigkeit der PlayStation 5 profitieren. Wie genau die Vorzüge der Next-Gen-Fassung des Spiels gegenüber der PS4-Version aussehen, verrieten die Macher von Insomniac Games in einem Interview mit Game Informer.

Keine Ladezeiten und bessere Performance von Spider-Man: Miles Morales auf PS5

Genauer äußerten sich gegenüber dem Magazin Art Director Gavin Golden, Senior Animator James Hamm und Art Director Brian Horton. Letzterer führt an, dass die PlayStation 5-Fassung des Titels quasi keinerlei Ladezeiten hat: „Wenn Sie sterben oder wenn Sie schnell reisen, gibt es fast augenblickliche Ladevorgänge. […] Man spielt einfach weiter.“

Da auf der PS5 ebenfalls Ray Tracing möglich ist, soll die Welt des Actionspiels dadurch noch glaubhafter wirken. Insgesamt sorgt dies laut Golden dafür, dass es „eine detailliertere Stadt, detailliertere Charaktere und detailliertere Partikelsysteme“ gibt als auf der PS4. Aufgrund einer besseren Technik – inklusive 4D-Scans der Figuren – soll zudem auch die Performance der Darsteller überzeugender ins Spiel übertragen werden können.

Spider-Man Miles ist mittendrin in der Action (© Sony Interactive Entertainment)

Darüber hinaus werde jedoch vor allem die Action des Spiels von der PS5-Power profitieren. Golden hebt insbesondere die verbesserte Zerstörung hervor, die es den Entwicklern erlaubte, „ein filmreifes Level an Erschütterung und Action anzupeilen.“ Hinzukommt der Performance-Modus, bei dem Miles aufgrund der 60 FPS geradezu über den Bildschirm schweben soll.

Zuletzt verweist Brian Horton noch auf den neuen DualSense-Controller der PlayStation 5. Dieser wird ein haptisches Feedback ermöglichen und soll den Spieler somit noch mehr ins Geschehen hineinziehen. Sowohl Miles Attacken als auch das einfache Schwingen durch die Stadt sollen sich so noch immersiver anfühlen als im PS4-Vorgänger.

Bis wir all diese Verbesserungen selbst ausprobieren dürfen, dauert es auch nicht mehr allzu lange. „Spider-Man: Miles Morales“ erscheint pünktlich zum Launch der PlayStation 5 am 19. November 2020. Neben der Next-Gen-Fassung wird es ebenfalls eine Version für die PS4 geben.