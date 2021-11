Im Rahmen des heutigen Disney Plus Days kamen vor allem Marvel-Fans richtig auf ihre Kosten, denn es wurden diverse Serien-Projekte angekündigt oder mit kleinen Updates versehen. In erstere Kategorie fällt die Animationsserie „Spider-Man: Freshman Year“, die sich natürlich rund um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft dreht.

Spider-Man: Der Beginn eines neuen Lebensabschnitts für Peter Parker

Doch was ist ein Freshman eigentlich? So werden in den USA College-Studenten bezeichnet, die sich noch in ihrem ersten Studienjahr, also im ersten oder zweiten Semester, befinden. Darum soll es in der Serie jedoch nicht gehen. Stattdessen handelt es sich hierbei, wie Marvel auf seiner hauseigenen Website bestätigte, gewissermaßen um Spider-Mans Origin-Story innerhalb des Marvel Cinematic Universe.

Die Serie spielt somit zeitlich vor den Ereignissen von „The First Avengers: Civil War“ und soll die Geschichte erzählen, wie aus Peter Parker letztendlich der legendäre Netzschwinger wird. Diese Reise soll dabei ein Erlebnis sein, wie wir es noch nie gesehen haben, und in „einem Stil, der die frühen Comic-Wurzeln der Figur feiert.“ Regie führt Bryan Andrews, während das Drehbuch von Zeb Wells stammt.

Dessen ungeachtet kommt diese Ankündigung zu einem durchaus interessanten Zeitpunkt, denn aktuell ist noch unklar, ob Spider-Man auch weiterhin ein Teil des Marvel Cinematic Universe bleiben wird. Der aktuelle Deal zwischen Sony Pictures und Marvel Studios läuft nach „No Way Home“ und einem weiteren Auftritt von Tom Holland aus. Womöglich könnte diese Animationsserie nun ein erstes Anzeichen dafür sein, dass bald eine neue Vereinbarung zwischen beiden Filmstudios bekanntgegeben wird.

„Spider-Man: Freshman Year“ soll bald exklusiv bei Disney Plus starten.