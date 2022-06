Marvel’s Spider-Man-Reihe erscheint noch dieses Jahr für den PC

Im Rahmen der Juni-Ausgabe von Sonys State of Play wurde neben vielen weiteren Neuigkeiten bekannt gegeben, dass noch in diesem Jahr Marvel’s Spider-Man für den PC erscheinen wird. Bislang konnte der Titel ausschließlich auf PS4 und PS5 gespielt werden.

Spider-Man erscheint für den PC

Bereits am 12. August 2022 dürfen sich PC-Spieler*innen in „Marvel’s Spider-Man Remastered“ durch das virtuelle New York schwingen und die Stadt vor zahlreichen Bösewichten beschützen. Außerdem gilt es das chaotische Privatleben sowie die Karriere von Peter Parker unter einen Hut zu bringen.

Ihr müsst also nicht mehr lange warten, um den Titel auch auf dem eigenen PC spielen zu können. Sämtliche Story-DLCs werden in dem Remaster enthalten sein.

Schaut euch hier den offiziellen Reveal-Trailer der PC-Version an:

Spider-Man: Auch Miles Morales reist auf den PC

Doch damit noch nicht genug: Ab Herbst 2022 erscheint auch „Marvel’s Spider-Man Miles Morales“ für PC. Hier begleitet ihr Miles, der sich in East Harlem einlebt und in die Fußstapfen seines Mentors Peter Parker treten muss, um Marvel’s New York zu retten.

Sowohl Spider-Man als auch Miles Morales werden bei Steam als auch im Epic Games Store erhältlich sein.