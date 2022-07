Mit Tom Hollands drittem Soloabenteuer Spider-Man: No Way Home ist Sony ein weiterer Kinohit gelandet, der die beiden Vorgängerfilme sogar noch übertrumpfen konnte, was die Einnahmen angeht: Weltweit wurden über eine Milliarde US-Dollar in den Kinos eingespielt.

Doch wie sieht die Zukunft von Peter Parker aka Spider-Man aus, der als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft für Recht und Ordnung sorgt? Sony hat sich bereits vor dem fulminanten Kinostart des dritten Teils für eine Fortsetzung von Spider-Man ausgesprochen.

Eigentlich war zunächst nur einer Film-Trilogie geplant, die damit zu Ende gegangen ist. Nun steht fest: Spider-Man kehrt zurück! Wir werfen einen Blick auf die Infos, die es zum möglichen Spider-Man 4 bereits wissen.

Spider-Man 4: Wie geht es mit Peter Parker weiter?

Das Finale von „Spider-Man: No Way Home“ lässt die Fans mit einigen Fragen über die ungewisse Zukunft des jungen Superhelden zurück. Nachdem alle Welt vergessen hat, dass es Peter Parker aka Spider-Man überhaupt gegeben hat, steht dieser recht allein da.

Doch es gibt Hoffnung: Das Ende des Films deutet einen Neuanfang für Peter Parker an. Zwar sorgt er nach wie vor als freundliche Spinne aus der Nachbarschaft für Recht und Ordnung – ob künftig auch als Avenger, dürfte sich noch zeigen. Hinzu kommt, dass er sich an sein neues Leben gewöhnen muss – erste Schritte zu seinen Freunden hat er jedenfalls bereits gemacht.

Da es jedoch noch keine offiziellen Details zur möglichen Story gibt, könnte sich „Spider-Man 4“ in verschiedene Richtungen entwickeln. Schließlich dürfte das Multiversum in der Zukunft des Marvel Cinematic Universe eine wichtige Rolle spielen. Wir dürfen also gespannt sein, welches Abenteuer unser junger Held demnächst erwartet. Wir werden auch natürlich auf dem Laufenden halten.

Erste Besetzung zu Spider-Man 4: Wer spielt mit?

Sony Pictures-Chef Tom Rothman hat bereits angedeutet, dass man sehr gerne mit Tom Holland weitere „Spider-Man“-Filme drehen möchte. Außerdem hofft man, dass auch Zendaya als MJ und Jacob Batalon als Ned wieder mit von der Partie sind. Für die Regie ist erneut Jon Watts vorgesehen. Erste Gespräche hinsichtlich der Besetzung dürfte es bereits geben. Bislang fehlt aber noch die offizielle Bestätigung.

Und was sagt der „Spider-Man“-Darsteller dazu? Tom Holland ist ein gefragter Hollywoodschauspieler, der zuletzt ja auch im „Uncharted“-Film zu sehen war. Er selbst spricht sich aber offen für eine Rückkehr als Peter Parker aus und könnte sich in den nächsten Spider-Man-Filmen sogar ein Aufeinandertreffen mit beispielsweise Madame Web als neue Gegenspielerin vorstellen. Hoffen wir, dass Sony ihm den Wunsch erfüllen wird.

Wann kommt Spider-Man 4 in die Kinos?

Da derzeit die Produktion von Spider-Man 4 noch nicht offiziell begonnen hat, und auch kein Drehbuch vorhanden ist, dürfte ein Kinostart nicht vor 2024 erfolgen. Wir halten euch diesbezüglich auf PlayCentral.de. auf dem Laufenden.