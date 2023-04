Der Actionstreifen Meg mit Jason Statham im Kampf gegen einen gigantischen Urzeit-Riesenhai wurde ein bombastischer Kinoerfolg. Nun, fünf Jahre später kündigt sich mit Meg 2: The Trench ein Sequel in den Kinos an, der laut den Machern den ersten Film in den Schatten stellen wird.

Wann kommt Meg 2 in die Kinos?

Warner Bros. Pictures bringt „Meg 2: The Trench“ am 3. August 2023 in die deutschen Kinos.

Erster Trailer mit weiteren Riesenhaien, einen Kraken … und Dinos!

Jetzt ist auf der CinemaCon in Las Vegas ein erster Trailer erschienen, der das noch einmal bestätigen kann. Leider sind die gezeigten Bilder noch nicht im Internet veröffentlicht, doch wenn man den Aussagen der Fans vor Ort Glauben schenken mag, bietet der Film einiges an Überraschungen und lässt Nichts im durchgeknallten Riesenhai-Gemetzel aus.

So gibt es neben einem Wiedersehen mit dem Megalodon-Riesenhai (kurz Meg) weitere Besucher aus der Urzeit: Dinos, besser gesagt ein Tyrannosaurus Rex legt sich mit dem Riesenhai an und zieht sogleich nach einem mächtigen Zweikampf den Kürzeren – schließlich sind wir nicht bei Jurassic World!

Doch das ist noch nicht alles! Eine Fülle an weiteren Riesenhaien und sonstigen Biestern wie ein gigantischer Riesenkrake aus den Untiefen der Ozeane greifen unseren Helden in „Meg 2“ ein – und holen auch mal die Hubschrauber aus der Luft.

Und unser Held Jason Statham zieht sogar mit einem Schwert in den Kampf gegen den Riesenhai! Fans dürfen sich also auf einen spaßigen Monster-Clash der Extraklasse freuen, der sich selbst nicht ganz ernst nimmt.

Erste Besetzung zu Meg 2 bestätigt

„Meg 2: The Trench“ wird diesmal von Regisseur Ben Wheatley in Szene gesetzt, der erste Film stammte noch von Regisseur Jon Turteltaubs.

Neben Jason Statham als Haiexperte Jonas Taylor sind außerdem Sienna Guillory, Cliff Curtis, Shuya Sophia Cai, Page Kennedy, Skyler Samuels, Sergio Peris-Mencheta und Wu Jing in weiteren Hauptrollen dabei.

Das Drehbuch stammt erneut von Jon und Erich Hoeber gemeinsam mit Dean Georgaris. Produzent ist Produzent Lorenzo di Bonaventura der „Transformers“-Filmreihe. Als Vorlage dient eine gleichnamige Buchreihe, so dass Material für weitere Filme gesichert sind.

Hier könnt ihr noch einmal den Trailer zum ersten Film The Meg sehen:

