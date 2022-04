Batman ist zurück: Warner Bros. Pictures hat nun offiziell eine Fortsetzung zum erfolgreichen Kinofilm The Batman mit Robert Pattinson bestätigt. Der anfänglich noch von vielen DC Comic-Fans und Kritikern mit Skepsis betrachtete neue Batman-Darsteller konnte bei seinem Debüt im Kampf gegen die Verbrecher in Gotham City vollends überzeugen.

Vor allem seine düstere und brutale Art im Stil einer Neo-Noir-Detektivstory fand bei vielen Fans großen Anklang, was sich auch am Einspielergebnis des Kinofilms widerspiegelte. Allein am Startwochenende spielte der DC-Film über 134 Millionen US-Dollar in den US-Kinos ein. Insgesamt kommt der Film auf rund 759 Millionen US-Dollar Kinoeinnahmen weltweit.

Gibt es in Batman 2 mehr vom Joker zu sehen?

The Batman 2 wird erneut von Regisseur Matt Reeves gedreht, der auch selbst wieder das Drehbuch beisteuern wird. Bei der offiziellen Ankündigung wollte er aber noch keine näheren Details zur Handlung oder der Besetzung preisgeben.

Während im ersten Film eine Fülle an bekannten und legendären Bösewichte sowie Schurken aus den DC Comics das Leben des einsamen Rächers schwer machen, bleibt die Frage, welche der ikonischen Schurken wir in „Batman 2“ zurück erwarten dürfen.

Eins steht schon jetzt fest: Der Joker gehört sicherlich zu den größten Gegnern von Batman, wurde der aus den Comics bekannten und von Fans gefeierte Erzfeind am Ende des Films bereits angeteasert. Eine geschnittene Szene mit dem Joker und Batman in Arkham Asylum könnt ihr hier sehen:

The Batman-Regisseur veröffentlicht geschnittene Szene mit neuem Joker

Ob auch die übrigen bereits bekannten Bösewichte aus The Batman wieder mit von der Partie sein werden, konnte noch nicht bestätigt werden. Im ersten Film gaben etwa Colin Farrell als Penguin, Zoë Kravitz als Selina Kyle aka Catwoman und Paul Dano als Riddler sein Debüt, an der Seite von Jeffrey Wright als Detective Gordon und Andy Serkis als Bruce Waynes treuer Butler Alfred Pennyworth.

Penguin-Serie mit Colin Farrell bereits in Arbeit

Derweil hat Warner Bors. Pictures bereits kurz nach dem Kinostart eine erste DC-Serie als Spin-off zu „The Batman“ bestätigt – mit Colin Farrell als Penguin. Der Titel der neuen Serie lautet passenderweise The Penguin und wird voraussichtlich 2023 auf dem Streamingdienst HBO Max an den Start gehen. Bei Erfolg könnten noch weitere Spin-offs als neues DC-Universum folgen, unabhängig vom DCEU.

