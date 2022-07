Die beliebte Videospielreihe Tom Raider erhielt neben einem Reboot des Action-Adventures auch eine passende Neuverfilmung über die Abenteuer der jungen Archäologin. Der erste Kinofilm mit Alicia Vikander als legendäre Lara Croft im Jahr 2018 kam jedoch nicht bei allen Fans der Kultreihe gut an. Trotz eher unterdurchschnittlichen Kritiken wurde ein Sequel angekündigt. Das ist nun schon eine ganze Weile her – und jetzt glaubt selbst Alicia Vikander nicht mehr daran, dass Tomb Raider 2 überhaupt kommen wird.

Tomb Raider 2 erhält neue Regisseurin

Seit nunmehr drei Jahren befindet sich Tomb Raider 2 in Planung und hatte zuletzt mit der Filmemacherin Misha Green (HBO-Serie „Lovecraft Country“) eine neue Regisseurin gefunden, die sich auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnen sollte. Vikander und Green zeigten sich noch begeistert von der zukünftigen Zusammenarbeit und wenn es nach ihnen ginge, könnte die Produktion auch schon bald an den Start gehen. Jedoch ist von Seiten der Studios MGM und Warner Bros. noch kein grünes Licht gekommen.

„Mit dem Kauf des Filmstudios MGM durch Amazon ist die Zukunft von Tomb Raider ungewiss“, meint nun Vikander. „Es ist eine Frage der Politik, ob der Film überhaupt noch gedreht wird. Misha und ich sind jedenfalls bereit dazu. Jedoch liegt die Entscheidung in anderen Händen.“

Inzwischen haben sich auch die Rechte an der Videospielreihe verändert. Schließlich hat Square Enix einem Bericht im Mai nach die Rechte an der Marke Tomb Raider einschließlich den weiteren Franchises Deus Ex und Thief verkauft.

Unterdessen hat Netflix eine animierte Tomb Raider-Serie angekündigt, die sich derzeit in Produktion befindet. Ein Releasetermin ist aber noch nicht bekannt.

Tomb Raider: Marvel-Heldin wird zu Lara Croft in neuer Anime-Serie von Netflix

Erste Story-Details: Wird Rise of the Tomb Raider verfilmt?

Über die Handlung von Tomb Raider 2 wird bislang noch nichts verraten. Da sich jedoch der erste Film mit einigen Elementen recht detailgetreu an dem Reboot des Action-Adventures aus dem Jahr 2013 orientierte, dürften wohl auch die nachfolgenden Spiele „Rise of the Tomb Raider“ (2016) und „Shadow of the Tomb Raider“ (2018) als Vorlage für den Film dienen – und vielleicht auch darüber hinaus.

Eine Rückkehr von Alicia Vikander als Lara Croft stand von Anfang an fest, zudem soll es auch ein Wiedersehen mit ihrer großen Gegenspielerin Ana Miller (gespielt von Kristin Scott Thomas) geben. Die neue Geschäftsführerin von Croft Holding, die Firma ihres Vaters, steckt als Drahtzieherin hinter seinem Verschwinden, der Expedition sowie der mysteriösen Organisation Trinity. Am Ende des ersten Films wurde ein erneutes Aufeinandertreffen der beiden angedeutet, nachdem Lara Croft die dramatischen Zusammenhänge enthüllt hatte.

Neues Tomb Raider – Embracer-CEO: „Sie haben erstaunliche Pläne, von denen ich überzeugt bin”