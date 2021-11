Die Vorfreude auf den neuen Marvelstreifen Spider-Man: No Way Home mit Tom Holland löste beim Start des Kartenvorverkaufs allein in den USA chaotische Verhältnisse aus: In Sekundenschnelle waren über die großen Online-Ticketportale sämtliche Premieren und Preview-Vorstellungen ausverkauft. Der Ansturm auf die Ticketdienste sorgten sogar dafür, dass die Server eingebrochen und stundenlang nicht mehr erreichbar waren.

Das hatte zur Folge, dass diejenigen, die sich bereits Tickets zu den ersten Vorstellungen des neuen Marvel-Films sichern konnten, diese für absurd hohe Preise auf diversen Online-Auktionen angeboten haben. US-Medien berichten, dass etwa auf eBay in den USA für ausverkaufte Kino-Previews Ticket-Preise von 200 Dollar pro Ticket bis hin zu 14.200 Dollar für 5 Karten reichen. Rekord dürfte das krasse Angebot von einem Kinoticket für fast 25.000 Dollar sein, das hoffentlich niemand mit klarem Verstand ersteigern wird.

Gleich drei Spideys und zahlreiche Schurken

Spider-Man: No Way Home kommt am 15. Dezember in die Kinos. Darin gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit Tom Holland als Peter Parker aka Spider-Man. Auch verstärken sich die Hinweise darauf, dass noch zwei weitere wohl bekannter Spider-Darsteller aus früheren Filmen einen Auftritt haben werden. Gemeinsam sollen sie gegen eine Fülle an Schurken und Bösewichte kämpfen, die dem Multiverse entspringen.

Was war passiert? Nachdem die Identität von Peter Parker aka Spider-Man durch Mysterio (Jake Gyllenhaal) im letzten Teil „Spider-Man: Far From Home“ offenbart wurde, versucht Spidey gemeinsam mit Doctor Strange die Zeit zu manipulieren um das Unglück rückgängig zu machen – mit gravierenden Folgen: Der Zauber reißt ein gewaltiges Loch in ihre Welt und setzt die mächtigsten Schurken frei, die jemals ein Spider-Man in irgendeinem Universum bekämpft hat. Das hat zur Folge, dass auch die beiden früheren Versionen von Spider-Man (dargestellt von Tobey Maguire und Andrew Garfield) den aktuellen Spinnenmann im Kampf gegen die Sinister Six unterstützen sollen.

Zu den Sinister Six gehören so weit:

Doctor Octopus (Alfred Molina aus Sam Raimis „Spider-Man 2“)

(Alfred Molina aus Sam Raimis „Spider-Man 2“) Electro (Jamie Foxx aus „The Amazing Spider-Man 2“)

(Jamie Foxx aus „The Amazing Spider-Man 2“) Green Goblin (Willem Dafoe aus Sam Raimis „Spider-Man“-Trilogy)

(Willem Dafoe aus Sam Raimis „Spider-Man“-Trilogy) Sandman (Thomas Haden Church aus Sam Raimis „Spider-Man 3“)

(Thomas Haden Church aus Sam Raimis „Spider-Man 3“) Lizard (Rhys Ifans aus „The Amazing Spider-Man“) und

Zukunft von Spider-Man im MCU gesichert

Derweil wurde jetzt bekannt, dass Sony als Rechteinhaber der Spidey-Universe der Marvel Comics gemeinsam mit Marvel Studios weitere Spider-Man-Auftritte im MCU plant. Die Zusammenarbeit mit Marvel-Chef Kevin Feige wurde um eine weitere Film-Trilogie verlängert – auch Tom Holland als Peter Parker ist weiterhin mit an Bord. Mehr Details dürften wir in Kürze erwarten.

