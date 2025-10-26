Soulcalibur 3 kommt zu PS Plus Premium – Spiele den Klassiker ab Ende 2025

PlayStation Plus erweitert sein Angebot an klassischen Spielen mit einem echten Juwel: Soulcalibur 3. Das beliebte Kampfspiel, das ursprünglich auf der PlayStation 2 erschien, wird noch vor Ende 2025 in den PS Plus Premium Katalog aufgenommen. Diese Nachricht wurde von Bandai Namco Entertainment bestätigt, auch wenn ein genaues Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt ist.

Soulcalibur 3: Ein Klassiker kehrt zurück

Was macht Soulcalibur 3 zu einem besonderen Spiel? Soulcalibur 3 ist Teil einer legendären Reihe, die ihren Ursprung in den Spielhallen mit Soul Edge hatte. Es hebt sich durch seine einzigartige Mischung aus 3D-Kampf und Waffengebrauch von anderen Beat’em Ups ab. Der Titel bietet über 40 Kämpfer, die alle mit unterschiedlichen Waffen ausgestattet sind, was ein vielfältiges Spielerlebnis garantiert.

Ein besonderes Merkmal von Soulcalibur 3 sind die innovativen Spielmodi, die eingeführt wurden. Der Modus „Tales of Souls“ bietet eine geschichtenbasierte Spielerfahrung, während „Chronicles of the Sword“ Elemente aus Echtzeit-Strategie einführt, bei denen du Truppen über Schlachtfelder lenkst, um Kämpfe zu bestreiten. Diese Mischung aus Strategie und Kampf macht das Spiel einzigartig und zu einem Muss für Fans des Genres.

PS Plus Premium: Was bedeutet das für dich?

Welche Vorteile bietet das PS Plus Premium-Abonnement? Das Abonnementmodell von PlayStation Plus ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die Premium-Stufe bietet Zugang zu einer Vielzahl von Retro-Spielen, darunter Klassiker von der ursprünglichen PlayStation, der PlayStation 2 und der PlayStation Portable. Für Soulcalibur 3 bedeutet dies, dass du das Premium-Abonnement benötigst, um in den Genuss dieses Klassikers zu kommen. Alternativ ist das Spiel auch als Einzelkauf erhältlich.

PS Plus Premium ermöglicht es dir, alte Favoriten auf modernen Konsolen wie der PS4 und PS5 zu spielen. Dies ist besonders attraktiv für diejenigen, die nostalgische Erinnerungen an die Anfänge der Videospiele haben und diese Erlebnisse auf aktueller Hardware genießen möchten.

Wann erscheint Soulcalibur 3 im PS Plus Katalog?

Wann können wir mit der Veröffentlichung rechnen? Während der genaue Zeitpunkt der Veröffentlichung von Soulcalibur 3 im PS Plus Katalog noch unklar ist, soll das Spiel spätestens bis Ende Dezember 2025 verfügbar sein. Diese Verzögerung sorgt für Spannung, da die genauen Listen für November noch bekanntgegeben werden müssen.

Zusätzlich zu Soulcalibur 3 wird spekuliert, dass Tomb Raider: Anniversary am 18. November 2025 den Katalog bereichern wird. Diese Ergänzungen zeigen, wie PS Plus kontinuierlich daran arbeitet, ein vielfältiges und spannendes Angebot für alle Abonnenten zu schaffen.

Was hältst du von der Rückkehr von Soulcalibur 3? Freust du dich darauf, dieses Kultspiel wiederzuerleben? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!