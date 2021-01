Sony hat erneut den Kinostart des neuen Films Morbius aus dem Spider-Verse von Marvel verschoben. Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise den weiterhin geschlossenen Lichtspielhäusern weltweit wird der Film statt in diesem Frühjahr nun erst am 8. Oktober 2021 in den Kinos anlaufen.

Inzwischen ist es fast genau ein Jahr her, als der erste Trailer zum Action- und Horrorstreifen von Regisseur Daniél Espinosa („Life“) erschien und einen kurzen Blick auf Hauptdarsteller Jared Leto („Joker“, „Blade Runner 2049“) als Vampir und Antiheld aus den Spider-Man-Comics zeigt.

Die geheimnisvolle und bislang wenig bekannte Figur aus dem Marvel-Universum stellt in der Vorlage einen der gefährlichsten Gegenspieler des Superhelden dar. Im „Morbius“-Film wird jedoch Spidey selbst nicht mitspielen.

Marvel: Jared Leto als Vampir im ersten Trailer zu Morbius

Düsterer Horrorfilm mit Jared Leto als blutrünstige Bestie

Nach Venom stellt „Morbius“ ein weiteres Spin-off zu den „Spider-Man“-Filmen dar und erzählt die Geschichte von Dr. Michael Morbius, der an einer seltenen Krankheit leidet. Um seinem jahrelangen Leiden ein Ende zu setzen, entwickelt er ein mögliches Heilmittel, das er im Selbstversuch testet.

Scheinbar hilft das experimentelle Mittel und verleiht Morbius sogar übermenschliche Kräfte. Allerdings entwickelt er auch einen unstillbaren Durst nach Blut und macht ihn zu einem lebenden Vampir, der als blutrünstige Bestie nachts durch die Straßen wandelt auf der Suche nach einem neuen Opfer.

Jaret Leto wird zum neuen Marvel-Antiheld Morbius © Sony Pictures

Jared Leto beschreibt den Film „Morbius“ in einem kürzlich veröffentlichten Interview als düsterer Marvel-Film, der ähnlich wie „Venom“ ein R-Rating erhalten dürfte:

„Es ist eine Dr. Jekyll und Mister Hyde-Geschichte, die einfach nur riesig und voller Spaß ist. Stellenweise ist sie auch etwas gruselig – was, denke ich, eher unüblich für dieses (Superhelden)-Genre ist. Ich bin sehr gespannt darauf. Das sollte ein großer und unterhaltsamer Popcorn-Film werden.“

Zur weiteren Besetzung gehören Matt Smith („Doctor Who“), Tyrese Gibson („Fast & Furious“-Reihe), Adria Arjona („Pacific Rim 2: Uprising“) und Jared Harris („Chernobyl“).

Der erste Trailer bringt auch einen Überraschungsgast mit Michael Keaton als Vulture aus Spider-Man: Homecoming ins Spiel. Wie groß seine Rolle ausfallen wird, ist noch geheim.

Marvel: Bestätigt Morbius das Sony-Marvel-Crossover?

Wird sich Venom 2 und Spider-Man 3 ebenso verspäten?

Unterdessen entwickelt Sony mit Venom 2 bereits ein Sequel zum Kinohit mit Tom Hardy und Woody Harrelson, der im Sommer 2021 in die Kinos kommen soll. Ob auch hier der Release-Termin nach hinten verschoben wird, ist noch offen. Ende des Jahres wird es auch ein Wiedersehen mit Tom Holland als Spider-Man im dritten Teil der Reihe im MCU geben.