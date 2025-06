Sony erhöht Preise für PS-Spiele – Türkei- und Brasilien-Gamer betroffen

Sony hat kürzlich für einige Nutzer im PlayStation Store die Preise für PS4- und PS5-Spiele erhöht. Diese Änderungen betreffen derzeit nicht die USA, was darauf hindeuten könnte, dass in Zukunft eine breitere Preiserhöhung bevorsteht. Bisher hat PlayStation, anders als Xbox und Nintendo, seine PS5-Spiele noch nicht auf 80 Euro angehoben. Doch die jüngsten Entwicklungen könnten darauf hindeuten, dass dies bald geschehen könnte.

Regionale Preiserhöhungen

Wo sind die Preiserhöhungen bereits spürbar? In Brasilien und der Türkei wurden die Preise für PS4- und PS5-Spiele im PS Store bereits angehoben. In Brasilien kosten einige exklusive PS5-Spiele sowie einige Third-Party-Titel nun ungefähr 67 Euro, was einem Anstieg von etwa 3 Euro entspricht. Dies erschwert es noch mehr, in einem ohnehin teuren Markt Zugang zu aktuellen Konsolenspielen zu erhalten.

In der Türkei sind die Preise noch drastischer gestiegen. Erstaunlicherweise kosten First-Party-PS5-Spiele von PlayStation nun umgerechnet 81 Euro, weit mehr als die 64 Euro, die in den USA weiterhin gelten.

Gründe für die Änderungen

Warum erhöht Sony die Preise in bestimmten Regionen? Es ist nicht unüblich, dass Sony Preisaktualisierungen in bestimmten Regionen aufgrund der Marktbedingungen vornimmt. Oftmals sind diese Änderungen auf spezifische Regionen beschränkt, sodass unklar bleibt, ob dies auf eine größere globale Änderung hinweist. Es ist jedoch ein Zeichen dafür, dass Sony bereit ist, Preise zu erhöhen, auch wenn dies nicht in seinen größten Märkten geschieht.

Interessanterweise kommt diese Entwicklung zu einem Zeitpunkt, an dem Sony wegen der Preise und Praktiken im PlayStation Store verklagt wird. Dies könnte dazu führen, dass Sony zögert, diese regionalen Erhöhungen global auszuweiten.

Auswirkungen auf den deutschen Markt

Was bedeutet das für dich als Gamer in Deutschland? Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass sich diese Preiserhöhungen auf den deutschen Markt ausweiten werden. Dennoch solltest du aufmerksam bleiben, da sich die Preise auch hierzulande ändern könnten, falls Sony beschließt, eine globale Anpassung vorzunehmen.

Es bleibt abzuwarten, ob und wann Sony zu diesen Entwicklungen Stellung beziehen wird. Bis dahin bleibt der Status quo im deutschen PlayStation Store vorerst bestehen. Hast du kürzlich Preisänderungen im PlayStation Store bemerkt? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren mit uns!