Sister Splinter besiegen in Hollow Knight – Die besten Strategien im Bosskampf!

In Hollow Knight: Silksong triffst du auf einen der ersten großen Bosskämpfe mit Sister Splinter. Diese Herausforderung ist ein Vorgeschmack auf das, was dich bei späteren Bossen erwarten wird. Obwohl Sister Splinter zunächst nervig erscheinen mag, kannst du sie mit ein paar einfachen Strategien besiegen.

Der Kampf gegen Sister Splinter

Welche Elemente machen Sister Splinter schwierig? Zwei Hauptfaktoren machen Sister Splinter zu einer herausfordernden Gegnerin: Die spitzen Wurzeln, die sie während des Kampfes herbeiruft, und die fliegenden Diener, die sie regelmäßig beschwört. Diese Kombination kann zu einem Problem werden, wenn du ohne Strategie in den Kampf gehst.

Wie kannst du Sister Splinter angreifen? Du solltest in die entgegengesetzte Richtung ausweichen, in die sie ihren Klauenangriff ausführt. Wenn sie ihre linke Hand benutzt, weiche nach rechts aus und nutze den Schwung, um sie zwischen den Angriffen zu treffen. Dies wird dir auch helfen, Seide zu sammeln, die du im Kampf benötigst.

Strategien für den Kampf

Wie beseitigst du die Wurzeln? Zwischen dem Beschwören der spitzen Wurzeln und dem Wiederauftauchen von Sister Splinter gibt es eine kurze Zeitspanne, in der du mindestens eine Wurzel zerstören kannst. Dies öffnet das Kampffeld und erleichtert das Ausweichen.

Warum ist der Seidenspeer nützlich? Der Seidenspeer ist in diesem Kampf extrem stark. In der zweiten Phase, wenn Sister Splinter das gesamte Kampffeld mit Wurzeln füllt, kann ein Einsatz des Seidenspeers alle Wurzeln in einer Richtung zerstören. Dies schafft Platz und eliminiert auch ihre Diener aus der Ferne. Du musst jedoch aggressiv bleiben und sie weiterhin treffen, um deine Seidenvorräte aufzufüllen.

Die richtige Ausrüstung mitbringen

Welche Werkzeuge helfen gegen die Diener? Stachelkristalle sind besonders effektiv, wenn es viele Diener gibt. Diese Stachelfallen bleiben an Ort und Stelle und explodieren, wenn ein Gegner in die Nähe kommt. Der einfache Gerade Stift ist ebenfalls nützlich, um die Diener von Sister Splinter aus der Ferne zu bekämpfen, da sie nur wenig Gesundheit haben. Du kannst die Stachelkristalle von der Schmiedetochter im unteren Bereich der Tiefen Docks erhalten.

Wie vermeidest du Kontaktschaden? Sei besonders vorsichtig, wenn Sister Splinter zu Boden fällt, da ihre Trefferzone auch dann noch aktiv ist, wenn sie betäubt ist. Wegen ihrer ungewöhnlichen Form ist es leicht, Schaden zu nehmen, wenn du sie auf dem Boden berührst oder beim Hochspringen.

Tipps für den Sieg

Wie kannst du Sister Splinter effektiv besiegen? Wenn du den Seidenspeer und Werkzeuge zur Beseitigung von Dienern und Wurzeln geschickt einsetzt, sollten ihre Klauenangriffe kein großes Problem darstellen. Etabliere ein Muster aus Ausweichen und Schlagen, um sie letztlich zu besiegen.

Was sind deine Erfahrungen im Kampf gegen Sister Splinter? Teile deine Tipps und Taktiken in den Kommentaren!