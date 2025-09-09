Silksong-Patch angekündigt – Early Game wird erleichtert, Boss-Schwierigkeit sinkt

Silksong, das heiß erwartete Sequel zu Hollow Knight, steht kurz vor der Veröffentlichung seines ersten Patches. Dieser soll das Spielgeschehen sowohl im frühen als auch im mittleren Spielabschnitt erleichtern. Eine Beta-Version ist bereits auf Steam verfügbar, und während die übliche Anzahl an Fehlerbehebungen enthalten ist, sind einige Änderungen besonders interessant. Das frühe Spiel wird ein wenig einfacher gestaltet.

In den Patchnotes wird eine „leichte Reduzierung der Schwierigkeit bei den frühen Bossen Moorwing und Schwester Splitter“ erwähnt. Moorwing hat vielen Spielern bisher erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Zudem wird der Schaden der Sandgräber, die Würmer in den Zerschmetterten Stufen, reduziert. Sie verursachen künftig nur noch den Schaden eines Maskenpunktes anstelle von zwei.

Änderungen an der Rosenkranz-Wirtschaft

Wie wird die Rosenkranz-Wirtschaft verbessert? Die Rosenkranz-Belohnungen im Spiel werden erhöht. Relikte, Psalmzylinder und Kurierlieferungen werden künftig mehr Rosenkränze einbringen. Dies könnte jedoch schwer mit den bereits von Spielern entdeckten Farming-Routen mithalten. Jede Erhöhung der Rosenkränze ist willkommen, da das Spiel bis Akt 2 damit geizig umgeht.

Welche Anpassungen gibt es im mittleren Spielabschnitt? Die Preise für Bänke und Glockenwege in Akt 2 werden reduziert. Dies bedeutet weniger Grind für dich, was eine willkommene Änderung darstellt, da man oft zu den alten Minen von Songclave Grand Reed zurückkehren musste.

Weitere Patch-Details

Welche weiteren Fehlerbehebungen sind im Patch enthalten? Der Patch behebt eine Reihe von Fehlern, darunter das Problem, dass Spieler nach der Fluchtsequenz ohne Umhang blieben, und Schwierigkeiten, die Wunschinfestation im späten Spiel abzuschließen. Außerdem gibt es Korrekturen für diverse andere Bugs, die das Spielerlebnis verbessern sollen.

Darüber hinaus wird die Kolliderskala des Erbsenpods leicht erhöht, und die Belohnungen aus Kurierlieferungen werden gesteigert. All diese Änderungen sollen die Schwierigkeit des Spiels ein wenig entschärfen, ohne jedoch den Kern der Herausforderung zu beeinträchtigen.

Ausblick auf die Zukunft

Wird es weitere Anpassungen geben? Es scheint, dass Team Cherry kontinuierlich daran arbeitet, das Spiel zu optimieren. Der aktuelle Patch ist nur der erste Schritt, und weitere Korrekturen sind bereits in Arbeit. Solltest du also auf ein Problem stoßen, das in der Liste der behobenen Fehler nicht enthalten ist, besteht die Möglichkeit, dass daran bereits gearbeitet wird.

Die Frage bleibt, wie weit Team Cherry bereit ist, die Schwierigkeit zu reduzieren, und ob dies die Balance des Spiels nachhaltig beeinflussen wird. Die zukünftigen Updates werden zeigen, ob weitere Änderungen notwendig sind, um das Spielerlebnis zu verbessern.

Was denkst du über die Änderungen in Silksong? Freust du dich auf die erleichterten Spielabschnitte oder bevorzugst du die Herausforderung? Teile deine Meinung in den Kommentaren!