Silksong enthüllt neue Wappen – So meisterst du Hornets Abenteuer!

In Hollow Knight: Silksong, das am 4. September 2025 veröffentlicht wurde, schlüpfst du in die Rolle von Hornet, der ehemaligen Prinzessin des gefallenen Königreichs Hallownest. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Wappen, die deine Kampf- und Bewegungsfähigkeiten beeinflussen.

Eines der begehrtesten Wappen ist das Reaper-Wappen. Dieses erlaubt es dir, beim Binden zusätzliche Seide zu erzeugen, was besonders in langen Arenakämpfen von Vorteil ist. Außerdem bietet es einen zuverlässigen Abwärtspogo-Angriff, der für effektive Kämpfe und Plattformen essenziell ist.

Standorte der Wappen

Wo findest du das Evolved Hunter-Wappen? Das Evolved Hunter-Wappen befindet sich in Weavenest Atla, Moss Grove. Um es zu erhalten, musst du den Witwe-Boss besiegen und Bellhart befreien. Danach spiele dein Needolin, um die Bug-Face-Tür zu öffnen und Eva zu treffen.

Wenn du ihr Einsicht gewährst, gibt sie dir das Evolved Hunter-Wappen. Dieses Wappen baut Fokus mit aufeinanderfolgenden Treffern auf und verursacht mehr Schaden, wenn der Fokus voll ist.

Crest of the Wanderer

Wo kannst du das Wanderer-Wappen finden? Das Wanderer-Wappen befindet sich in Bonegrave, Bone Bottom. Du kannst es erhalten, indem du den Simple Key von Pebb kaufst und den Swift Step aus den Deep Docks nutzt, um die Lücke zu überwinden.

Dieses Wappen ist ideal für schnelle Angriffe während Bosskämpfen und eignet sich hervorragend zum Sammeln von Seide, da mehr Treffer mehr Seide bedeuten. Es hat keinen bindungsbasierten Effekt, aber es könnte später eine weiterentwickelte Version erscheinen.

Crest of the Beast

Wie erhältst du das Biest-Wappen? Das Biest-Wappen findest du in der Chapel of the Beast in Hunter’s March. Nachdem du den Cling Grip wall jump von Sister Splinter erworben hast, kannst du Hunter’s March betreten.

Nach dem Sieg über den Savage Beastfly-Boss erhältst du das Biest-Wappen, das dir erlaubt, Lebenspunkte von Feinden zu stehlen, wenn du dich bindest.

Crest of the Reaper

Wo ist das Reaper-Wappen zu finden? Das Reaper-Wappen ist im Chapel of the Reaper in Greymoor zu finden. Du kannst es erhalten, nachdem du die Quest The Lost Fleas abgeschlossen hast.

Das Wappen bietet eine starke Möglichkeit, Seide zu sammeln und ermöglicht dir einen schweren, bogenförmigen Schlag. Die Plattform-Sequenz und die Arena-Kämpfe in der Kapelle sind anspruchsvoll, also stelle sicher, dass du gut vorbereitet bist.

