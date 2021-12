Silent Hills: Preview Teaser in VR noch schauriger?

Mit dem Preview Teaser zum eingestellten Silent Hills haben uns die kreativen Köpfe Hideo Kojima und Guillermo del Toro wahrlich das Fürchten gelehrt. Kaum eine Horror-Experience hat sich in den letzten Jahren so sehr in unsere Köpfe gebrannt wie PT.

Und obgleich die Produktion im Anschluss eingestellt wurde, wir demnach nie die Vollversion dieses grausigen Abenteuers zu Gesicht bekommen werden, bleibt es ein stark referenziertes Vermächtnis.

So gibt es heute unzählige Adaptionen, die sich direkt oder indirekt an PT anlehnen. Was unter anderem daran liegt, dass die Demo aus dem PlayStation Store entfernt wurde. PT lässt sich also nicht mehr spielen, wenn ihr es nicht gerade auf einer staubigen PS4 habt, die nicht ans Internet angeschlossen ist. Denn ansonsten deaktiviert sich die Demo.

Silent Hills P.T.: Ihr habt wirklich die gesamte Zeit über Norman Reedus gespielt

Silent Hills PT in VR gefällig?

Und als wäre der Preview Teaser zu „Silent Hills“ nicht schon schaurig genug gewesen, legt dieses kleine Experiment noch einen drauf. Wir können die beängstigende Umgebung aus der Demo bald in der virtuellen Realität erleben.

Für die Oculus Quest gibt es jetzt ein entsprechende VR-Experience. Redditor Robyer1 hat die Demo zu Silent Hills in Blender nachgestellt. Das ist ein kostenloses Animationsprogramm. Das Ergebnis seht ihr hier und es überaus beeindruckend.

Das heißt, ihr könnt euch nun mit eurer Oculus Quest in die geheimnisvollen Gänge aus PT stürzen. Das Ganze funktioniert über die virtuellen Umgebungen, auf die ihr mit dem VR-Headset zugreifen könnt.

Die Umgebung aus PT wird demnach zu eurem neuen Zuhause. Wenn ihr die Oculus Quest startet, könnt ihr die Umgebung so anpassen, dass ihr euch nun in dieser Wohnung befindet.

Bemerkenswert ist, dass wir sogar durch den Flur laufen können und das Badezimmer wurde ebenfalls bedacht. Fragt sich nur, was mit dem notorischen Hausgeist Lisa ist?

Laut Entwickler soll es sogar einige versteckte Details geben, die die Spieler*innen erschrecken können. Eine vollwertige Demo wie in dem PlayStation-Teaser dürfen wir allerdings nicht erwarten.

Wichtig: Um in den Genuss der VR-Örtlichkeit zu gelangen, müsst ihr SideQuest für die Oculus Quest installieren.

Silent Hills P.T.: Modder bricht aus dem Flur aus und erkundet die Stadt