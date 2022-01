Resident Evil 2 in VR spielen, jetzt möglich dank Mod

Ob nun First-Person- oder doch lieber eine Third-Person-Perspektive, daran scheiden sich wohl die Geister. Resident Evil 2 macht allerdings in der Over-the-shoulder-Perspektive einen guten Job. Der Charakter ist im Fokus, die Bewegungen wirken organisch und wir als Mensch leiden förmlich mit, wenn wir sehen, dass unsere Claire oder unser Leon von einem Zombie angeknabbert werden. Da ist das Zittern und Schlottern vorprogrammiert.

Aber es geht auch anders. In Resident Evil 7 entschied sich Entwicklerstudio Capcom für eine Spielweise aus der Egoperspektive und dass das funktioniert, wissen wir dank Ethans Abenteuer, das sich mittlerweile über zwei Spiele erstreckt.

Mittlerweile gibt es diverse Mods, die „Resident Evil 2“ in First-Person spielbar machen. Was es bis jetzt allerdings in solch einer Form noch nicht gab: ihr könnt RE2 jetzt sogar in der virtuellen Realität erleben. Fragt sich nur, ob ihr das auch wollt?

Resident Evil 2 in virtueller Realität

Nach etwas längerer Entwicklungszeit gibt es die VR-Mod nun via GitHub, ihr könnt sie also ab sofort herunterladen und „genießen“.

Modder Praydog hat hier ganze Arbeit geleistet. So erhaltet ihr die volle Kontrolle über den Charakter in der virtuellen Realität. Das Messer funktioniert ordnungsgemäß dank 3D-Collision, während die Motion-Controls vollständig unterstützt werden.

Tatsächlich könnt ihr so das ganze Spiel in VR erleben. Es gibt nur den kleinen Haken, dass die Cutscenes nicht ordnungsgemäß funktionieren. Für den allerersten Run bietet sich die Mod demnach nicht an. Wenn ihr die Story jedoch schon unzählige Male erlebt habt und jetzt das gewisse Etwas sucht, dann grüßt den guten Mr. X schön von uns, wenn er in euer Gesicht springt. Viel Spaß!

Alle Tipps, Tricks und Lösungen zu „Resident Evil 2“ findet ihr hier in unserer Guide-Sektion.