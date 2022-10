Geschafft: Spielbares P.T. auf der PS5 ohne Hacks

Der Preview Teaser zum eingestellten Silent Hills kann heute nicht mehr gespielt werden auf der PlayStation 4 oder PlayStation 5, da Konami und Sony die Demo vollständig deaktiviert haben.

Das heißt, dass wir den Teaser nicht mehr im Store herunterladen können und sogar die heruntergeladenen Versionen wurden aus der Ferne abgeschaltet, sodass uns der Zugriff nun vollständig verwehrt bleibt.

Zum Leidwesen der Fans: Als wäre die Trennung von Hideo Kojima und Konami nicht schon schlimm genug, darf die Gaming-Community dieses einschneidende Horrorerlebnis nicht mehr konsumieren. Selbst, wenn es sich hierbei „nur“ um eine kleine Demo handelte, ist es schade – denn sie hatte es in sich!

Silent Hills P.T. – Spielen auf der PS5 ohne Hacks

Aber das Internet weiß sich zu helfen und so ist jetzt nach all den Jahren eine PS5-Version aufgetaucht, die am Ende der Umbauarbeit ohne große Sperenzchen gestartet werden kann.

Lance McDonald ist heute bekannt als der Mann, der dem Code des Spiels auf den Grund gegangen ist.

Er ist unter anderem für die tiefgehenden Einblicke in die Badezimmerszene bekannt, die zur Enthüllung von Norman Reedus beitrug, den wir tatsächlich in der Demo gespielt haben. Außerdem ist er aus dem Flur ausgebrochen und hat die Stadt erkundet.

McDonald hat zu einem späteren Zeitpunkt damit begonnen, P.T. für eine neue Plattform umzuwerkeln und das ist wenig überraschend die aktuelle PS5.

Warum ist das so bemerkenswert? Hierbei handelt es sich um eine PlayStation 5-Version, die am Ende keine gehackte PS5 voraussetzt. Seine PS5 braucht demnach keinen Jailbreak, damit er die Version kann. Doch die ganze Sache hat einen ziemlich großen Haken.

Um das zu bewerkstelligen, hat er einen PS4-Emulator von einer gehackten PS5 auf die normale PS5 kopiert (via USB-Backup), um das Spiel auf der PS5 freizuschalten.

Das Ganze ist am Ende also nicht ganz so unkompliziert, wie es im ersten Moment klingt.

Ihr könntet das theoretisch nachmachen, allerdings benötigt ihr dafür das legitim erworbene P.T. auf eurem PSN-Account. Und der muss mit einer gehackten PS5 und einer regulären PS5 verbunden sein. Schließlich benötigt ihr außerdem die USB-Speichermedien für den Transfer.

Es ist also nicht so einfach, auch wenn das Endergebnis durchaus beeindruckend ist. Hier erfahrt ihr mehr von Lance McDonald über die Vorgänge im Detail.

Was haltet ihr von der Idee, P.T. über diesen Umweg spielbar zu machen? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns! Oder wartet ihr lieber auf die neuen Infos über Silent Hill, die Konami am 19. Oktober mit der Welt teilt?