Phasmophobia: Der Horror-Hit feiert Halloween wohl mit zwei neuen Geistern

In den vergangenen Wochen konnte Phasmophobia durch ein neues Update wieder an Spieler*innen gewinnen. Mit dem Oktober starten wir jetzt so langsam in die gruselige Jahreszeit, wodurch gerade Horror-Spiele mit neuen Inhalten punkten können. Genau ein solches Halloween-Update planen jetzt die Entwickler von „Phasmophobia“.

Phasmophobia bekommt sehr bald ein Halloween-Update

Das gab das Team von Kinetic Games via Twitter bekannt. Demnach wird es ein Halloween-Update geben, das gleich zwei neue Geister hinzufügt:

Wie der Tweet samt Photo zeigt, wird es zwei neue Geister geben. Um sie zu fangen, müsst ihr wie sonst auch Beweise sammeln, um herauszufinden, wer euch angreift. Die Namen der beiden Geister wurden noch nicht bekannt gegeben, aber zumindest gibt es einen Hinweis, wie einer der beiden ungefähr agieren wird.

So ist dieser unbekannte Geist darauf aus, die Spieler*innen mit seinen Angriffen zu verwirren und scheint irgendwelche Aktionen nachzumachen. Das könnte darauf hinweisen, dass dieser Geist sich wie eine Figur der Spieler*innen ausgibt.

Der Geist greift zudem besonders dann an, wenn ihr ihn verärgert. Die Schwachstelle hingegen zeigt sich dann, wenn der Geist mit einem bestimmten Element in der Umgebung interagiert. Was sich genau dahinter verbirgt und wie ihr gegen ihn sowie den zweiten neuen Geist antreten müsst, wird sich dann mit dem Update zeigen.

Wann erscheint das Update? Einen genauen Release-Termin gibt es bisher leider noch nicht. Da aber in wenigen Wochen Halloween ist, sollte es nicht allzu lange dauern, bis ihr die neuen Geister jagen dürft. Aber eins Versprechen die Entwickler jetzt schon: es wird sehr gruselig!

„Phasmophobia“ befindet sich derzeit noch im Early Access, weshalb es regelmäßig Updates gibt, um mehr Inhalte im Spiel zu bieten. Erst zuletzt veröffentlichten die Entwickler endlich einen neuen Modus, der es euch ermöglicht, alleine gegen die Geister loszuziehen. Weitere Infos zum Einzelspieler und anderen Inhalten im neuesten Update vom September 2021 gibt es im eigenen Artikel.