GTA: San Andreas erscheint für VR

Ihr könnt den PS2-Klassiker GTA: San Andreas in Zukunft auf eine völlig neue Art erleben. Nein, die Rede ist diesmal nicht vom GTA Trilogy Remaster. „GTA: San Andreas“ erhält eine VR-Version für Oculus Quest 2!

GTA: San Andreas auf Oculus Questin VR erleben

Facebook hat auf der Connect 2021 angekündigt, dass „GTA: San Andreas“ für Oculus Quest 2 erscheinen und damit zum ersten Mal überhaupt in VR spielbar sein wird. Facebook-CEO Mark Zuckerberg beschreibt das Projekt als „eine völlig neue Art, diese ikonische Open-World in Virtual Reality zu erleben“. Ob wir das Spiel daher in der Ego-Perspektive erleben werden? Dazu gibt es leider noch keine Informationen. Auch auf einen ersten Trailer müssen wir noch warten.

Wann erscheint GTA: San Andreas für VR? Das ist ebenfalls ein Haken an der ganzen Sache. Es gibt nämlich leider noch kein Release-Datum, aber das Projekt befinde sich schon seit mehreren Jahren in Entwicklung.

GTA: San Andreas wird für Oculus Quest 2 erscheinen. © Rockstar Games/YouTube: ArcadiaSquad

Noch weitere Klassiker gibt’s für VR: Der Open-World-Titel „GTA: San Andreas“ ist nicht der erste Gaming-Klassiker, der für Oculus Quest 2 erscheint. Dies ist bereits mit Resident Evil 4 von Capcom geschehen – und in der VR-Version spielt es sich sogar in der Ego-Ansicht. Daher liegt es nahe, dass auch „San Andreas“ für die VR-Version dementsprechend angepasst wird.

Außerdem erschien im Jahr 2019 mit L.A. Noire schon zuvor ein Spiel von Rockstar Games für VR – das war sogar auf PlayStation VR spielbar. Bei „GTA: San Andreas VR“ wird es sich allerdings um einen Exklusivtitel für Oculus Quest 2 handeln. Für PSVR ist dieser Titel bislang nicht angekündigt.

GTA Trilogy bringt die PS2-Klassiker zurück

Erst vor wenigen Wochen kündigte Rockstar Games die Definitive Edition der GTA Trilogy an. GTA 3, Vice City und San Andreas werden am 11. November in grafisch modernisierter Form und diversen neuen Features ein Comeback feiern. Alle Neuerungen der Neuauflagen lest ihr hier.

Außerdem haben wir den Reveal-Trailer analysiert und zeigen euch in unserem Video anhand interessanter Detail-Beispiele, wie stark sich die Grafik verbessert hat: