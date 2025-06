Silent Hill f: Vorbestellung zum Sonderpreis und fesselndes Horror-Setting in Japan

Silent Hill f ist ein kommendes Survival-Horror-Videospiel, das von NeoBards Entertainment entwickelt und von Konami Digital Entertainment veröffentlicht wird. Als achtes Hauptspiel der Silent Hill-Reihe spielt es in den 1960er Jahren im fiktiven japanischen Städtchen Ebisugaoka. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Schülerin Hinako Shimizu, die sich in einer von Nebel verschlungenen Stadt zurechtfinden muss, während sie Rätsel löst und groteske Monster bekämpft.

Konami hat beschlossen, die Serie wieder stärker in einem japanischen Kontext zu verankern, nachdem man das Gefühl hatte, dass sie zu westlich geworden sei. Aus diesem Grund wurde der Handlungsort von der fiktiven Stadt Silent Hill in Maine nach Japan verlegt. Das Spiel soll am 25. September 2025 für die PlayStation 5, Windows und Xbox Series X/S erscheinen.

Preise und Vorbestellungen für Silent Hill f

Warum lohnt sich eine Vorbestellung von Silent Hill f? Fans des Horror-Genres können Silent Hill f bereits jetzt zu einem reduzierten Preis vorbestellen. Fanatical bietet sowohl die Standard- als auch die Digital Deluxe Edition des Spiels zu einem vergünstigten Preis an. Die Standard Edition kostet anstelle von 69,99 Euro nur 52,49 Euro, während die Digital Deluxe Edition von 79,99 Euro auf 59,99 Euro reduziert wurde.

Die Vorbestellung der Digital Deluxe Edition gewährt Spielern einen 48-stündigen Frühzugang. Zusätzlich sind Vorbestellerboni enthalten, darunter die Weiße Matrosenschuluniform, Omamori: Peony und das Item-Paket. Letzteres enthält ein Abgezehrtes Abura-age, Göttliches Wasser und ein Erste-Hilfe-Set, die den Spielern einen kleinen Vorteil im Spiel verschaffen und es ermöglichen, Hinakos Aussehen anzupassen.

Spielmechanik und Setting

Was macht Silent Hill f einzigartig? Silent Hill f legt großen Wert auf das Konzept des „Terrors in der Schönheit“, das darauf abzielt, dass etwas, das zu schön und perfekt ist, zutiefst verstörend wirkt. Das Spiel wurde von dem bekannten japanischen Autor Ryukishi07 geschrieben, der für seine Arbeit an Higurashi When They Cry bekannt ist.

Das Spiel ist inspiriert von der realen Stadt Kanayama in der Präfektur Gifu, die sich durch ihre einzigartige Stadtlandschaft auszeichnet. Die Entwickler strebten danach, die 1960er Jahre authentisch darzustellen und gleichzeitig die typischen Themen der Serie wie den Kampf der Charaktere mit inneren Dämonen zu bewahren.

Entwicklung und Musik

Welche Rolle spielt die Musik in Silent Hill f? Der langjährige Silent Hill-Komponist Akira Yamaoka kehrt zurück, um die Musik für das Spiel zu komponieren. Er kombiniert traditionelle japanische Hofmusik mit modernen Ambient-Klängen, um die emotionale Tiefe des Spiels zu unterstreichen.

Die Entwicklung des Spiels begann mit dem Ziel, die Serie wieder stärker auf ihre japanischen Wurzeln zu besinnen. Die Herausforderung bestand darin, die vertrauten Themen der Serie zu bewahren, während der Schauplatz von der fiktiven Stadt in Maine nach Japan verlagert wurde.

Fazit für Fans der Serie

Warum sollten Silent Hill-Fans dieses Spiel nicht verpassen? Silent Hill f bietet eine spannende neue Richtung für die Serie und bleibt dabei den Prinzipien treu, die die Reihe so beliebt gemacht haben. Die Rückkehr zu einem stärker japanisch geprägten Setting und die Einbeziehung neuer kreativer Köpfe versprechen ein intensives Horror-Erlebnis.

Die Silent Hill-Reihe hat sich mit dem Remake von Silent Hill 2 und nun mit Silent Hill f erneut in den Fokus gerückt. Für eingefleischte Fans bietet die Vorbestellung bei Fanatical eine großartige Gelegenheit, das Spiel zu einem vergünstigten Preis zu sichern.

Was hältst du von der neuen Ausrichtung der Silent Hill-Serie? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!