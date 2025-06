Sichere dir Gigapocalypse kostenlos auf Steam – nur noch wenige Stunden verfügbar

PC-Spieler aufgepasst: Ein spannendes Angebot steht für kurze Zeit auf Steam zur Verfügung. Das Spiel Gigapocalypse ist jetzt für weniger als 24 Stunden kostenlos erhältlich. Dieses Angebot kommt von Fanatical, einem Drittanbieter, der im Gegenzug lediglich eine Anmeldung für seinen kostenlosen Newsletter verlangt. Nach der Anmeldung kannst du dich jederzeit wieder abmelden, sobald du das Spiel gesichert hast.

Gigapocalypse, ein Spiel aus dem Jahr 2021 von Goody Gameworks und veröffentlicht von Headup, ist stark inspiriert von klassischen Kaiju-Filmen wie Godzilla und King Kong sowie von Spielen wie Rampage. Auf Steam erhält das Spiel positive Resonanz mit einer beeindruckenden 93%igen Zustimmung, basierend auf 161 Nutzerbewertungen.

Was erwartet dich in Gigapocalypse?

Was macht Gigapocalypse so besonders? In Gigapocalypse begibst du dich auf eine Zerstörungstour durch wunderschön gestaltete Pixel-Landschaften. Ob du ein wildes Weststädtchen zerstörst oder dich mit den tapferen Rittern des Templerordens misst – das Spiel bietet reichlich Abwechslung. Doch Vorsicht: Soldaten, Magier, Drohnen und Mechs versuchen, dich aufzuhalten. Dein Gigant wird mit jedem Versuch stärker, bis du schließlich die epischen Bosskämpfe am Ende jedes Levels meisterst.

Für alle, die das Angebot nutzen möchten, gibt es gute Nachrichten: Das Spiel kann auf dem Steam Deck heruntergeladen werden. Allerdings ist die Kompatibilität mit dem Steam Deck laut Steam-Listing noch unbekannt. Doch da das Spiel kostenlos ist, riskierst du nichts, wenn du es ausprobierst.

Wie lange dauert die Aktion?

Wann endet dieses Angebot? Das Angebot endet in weniger als 20 Stunden nach Veröffentlichung dieser Information. Es ist jedoch ratsam, schnell zu handeln, da die Codes begrenzt sind und möglicherweise vor Ablauf der Frist aufgebraucht sein könnten. Normalerweise kostet das Spiel 10 Euro, aber für kurze Zeit kannst du es kostenlos sichern.

Für die, die sich entscheiden, das Angebot zu nutzen, bietet Gigapocalypse etwa 3 bis 4 Stunden Spielzeit. Für Spieler, die alles im Spiel erreichen wollen, kann es bis zu 35 Stunden dauern.

Steam Deck und Gigapocalypse

Ist Gigapocalypse auf dem Steam Deck spielbar? Der Steam Deck, eine tragbare Spielekonsole von Valve, wurde im Februar 2022 veröffentlicht. Er unterstützt viele Spiele aus dem Steam Store, allerdings ist die Kompatibilität von Gigapocalypse mit dem Gerät derzeit unbekannt. Der Steam Deck hat sich trotz anfänglicher Kritik an der Akkulaufzeit als kommerziell erfolgreich erwiesen und Millionen Einheiten verkauft.

Wenn du ein Fan von tragbaren Spielen bist, könnte der Steam Deck genau das Richtige für dich sein. Das Gerät hat den Markt für tragbare Spiele mit seiner Vielseitigkeit und Unterstützung für sowohl native Linux-Spiele als auch Windows-Spiele durch Proton revolutioniert.

Was hältst du von diesem Angebot? Plane, Gigapocalypse auszuprobieren? Lass uns in den Kommentaren wissen, ob du das Spiel auf dem Steam Deck ausprobieren wirst!