Shiny Tyrunt und Amaura fangen – Neues Pokémon Go Event im August 2025

Am 2. August 2025 wird Pokémon Go ein aufregendes Ereignis für Shiny-Liebhaber bieten. Niantic hat den Fossil Research Day angekündigt, der von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfinden wird. In dieser kurzen Zeitspanne hast du die Chance, auf zwei besondere Shiny Pokémon zu treffen: Tyrunt und Amaura. Beide Pokémon stammen aus der sechsten Generation und sind ursprünglich in Pokémon X und Y eingeführt worden.

Tyrunt und Amaura sind besonders begehrt, da ihre Shiny-Formen sehr auffällig sind. Statt der üblichen braunen Farbe wird Tyrunt in einem kräftigen Blau erscheinen, während Amaura von seinem hellblauen Farbton zu einem strahlenden Weiß wechselt. Diese Farbänderungen setzen sich auch in ihren Entwicklungen fort, wobei Shiny Tyrantrum einen etwas dunkleren Blauton als Shiny Tyrunt hat. Diese einzigartigen Farbvarianten machen sie zu beliebten Zielen unter den Fans.

Wie kannst du Shiny Tyrunt und Amaura fangen?

Wie werden die Shiny-Encounter-Raten erhöht? Leider werden Tyrunt und Amaura nicht in der Wildnis auftauchen. Stattdessen werden sie nur über eventbezogene Feldforschungsaufgaben verfügbar sein. Durch das Abschließen dieser Aufgaben erhältst du Begegnungen mit den beiden Pokémon. Diese Methode mag zwar etwas umständlich erscheinen, bietet dir jedoch eine erhöhte Chance, die Shiny-Versionen zu ergattern.

Gibt es zusätzliche Möglichkeiten, die Chancen zu erhöhen? Ja, du kannst deine Chancen steigern, indem du ein kostenpflichtiges zeitlich begrenztes Forschungs-Ticket für 1,99 Euro erwirbst. Dieses Ticket ist jedoch nur während der Stunden des Fossil Research Day gültig. Auch wenn der Preis im Vergleich zu anderen Spielgegenständen recht günstig ist, solltest du überlegen, ob es dir das wert ist, da es nur einen begrenzten Nutzungszeitraum bietet.

Weitere Pokémon während des Fossil Research Day

Welche anderen Fossil-Pokémon erwarten dich? Während des Events kannst du auch auf eine Vielzahl anderer Fossil-Pokémon aus dem Franchise treffen. Dazu gehören Omanyte, Kabuto, Anorith und viele mehr. Diese Pokémon werden in der Wildnis erscheinen und können eine nette Ergänzung zu deinem Pokédex sein.

Was bedeutet das für die Zukunft von Pokémon Go? Der Fossil Research Day ist eines der letzten großen Events im Sommerkalender von Pokémon Go. Niantic hat bereits im Mai 2025 mehrere bedeutende Termine für diese Saison bekannt gegeben, jedoch keine Details zu den Inhalten. Mit dem Beginn der nächsten Saison am 2. September 2025 kannst du in den kommenden Wochen mit weiteren Informationen rechnen.

Wirst du am Fossil Research Day teilnehmen, um Shiny Tyrunt und Amaura zu fangen? Teile deine Gedanken und Strategien in den Kommentaren unten!