SHiFT-Codes in Borderlands 4 sichern – Goldene Schlüssel bis September 2025!

Die Jagd nach neuen Schätzen in Borderlands 4 ist eröffnet! Bis zum 29. September 2025 kannst du drei neue SHiFT-Codes einlösen, die jeweils einen Goldenen Schlüssel enthalten. Diese Schlüssel sind dein Tor zu legendären Beutestücken und können verwendet werden, um eine der vier goldenen Truhen im Spiel zu öffnen.

Wie du die neuen SHiFT-Codes nutzen kannst

Wie löse ich die Borderlands 4 SHiFT-Codes ein? Die neuen Codes sind ganz einfach auf der SHiFT-Website einzulösen. Du musst lediglich die Codes eingeben, und schon sind die Goldenen Schlüssel deinem Konto zugeordnet. Hier sind die drei Codes, die du bis zum 29. September 2025 einlösen kannst:

JH6BB-6RST3-5FB35-JT3BB-R3WCB

JZRTJ-SR9BB-W6T35-BJBTT-36FZR

BSFTB-TZ9BB-KRJBK-TTJB3-6S3KS

Warum sind diese Codes so wertvoll? Die Goldenen Schlüssel, die du durch die SHiFT-Codes erhältst, ermöglichen dir den Zugang zu speziellen Truhen, die mit hochwertigen und seltenen Gegenständen gefüllt sind. Ob du auf der Suche nach einer mächtigen Waffe bist oder deine Ausrüstung verbessern möchtest – diese Schlüssel könnten dir genau das geben, was du brauchst.

Die Zukunft von Borderlands 4

Was erwartet dich nach dem 29. September? Keine Sorge, wenn du die aktuellen SHiFT-Codes verpasst – Gearbox ist bekannt dafür, regelmäßig neue Codes zu veröffentlichen. Dies bedeutet, dass du immer wieder neue Chancen haben wirst, deine Sammlung an Goldenen Schlüsseln zu erweitern. Zudem hat Gearbox auf der Tokyo Game Show 2025 einen neuen Kammerjäger namens C4SH angekündigt, der 2024 mit dem ersten Story-Pack ins Spiel eingeführt wird.

Welche weiteren Pläne hat Gearbox für Borderlands 4? Seit der Veröffentlichung von Borderlands 4 am 12. September 2025 arbeiten die Entwickler an der Behebung von Problemen und der Umsetzung des Post-Launch-Inhaltsplans. Erwartungen und Vorfreude auf neue Inhalte sind hoch, und mit der Einführung von C4SH gibt es bereits einen spannenden Ausblick auf das kommende Jahr.

Warum du jetzt handeln solltest

Welche Vorteile ergeben sich aus der sofortigen Einlösung der Codes? Einmal eingelöst, bleiben die SHiFT-Codes und damit die Goldenen Schlüssel für immer auf deinem Konto. Du hast die Freiheit, sie zu einem beliebigen Zeitpunkt im Spiel zu nutzen. Daher ist es sinnvoll, die Codes jetzt zu sichern, um später von den Vorteilen zu profitieren. Die Einlösung ist schnell und einfach, und könnte dir den entscheidenden Vorteil beim nächsten Bosskampf verschaffen.

Was hältst du von den aktuellen SHiFT-Codes und der zukünftigen Entwicklung von Borderlands 4? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!