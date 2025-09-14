Shape of Dreams – Indie-Hit überrascht mit über 100.000 Verkäufen auf Steam

In der vergangenen Woche standen die Veröffentlichungen von Silksong und Borderlands 4 im Fokus der Gaming-Community. Doch trotz dieser großen Titel hat es das Indie-Roguelike Shape of Dreams geschafft, sich als Sofort-Hit auf Steam zu etablieren. Innerhalb der ersten 24 Stunden nach Verkaufsstart verkaufte sich das Spiel über 100.000 Mal und erreichte den beeindruckenden Meilenstein von über 30.000 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam.

Diese Erfolge sind umso bemerkenswerter, da Shape of Dreams zwischen den Schwergewichten Hollow Knight: Silksong und Borderlands 4 veröffentlicht wurde. Das Spiel schaffte es sogar unter die Top 10 der meistverkauften Titel auf der Plattform. Entwickler Lizard Smoothie reagierte prompt auf das erfolgreiche Startwochenende und veröffentlichte einen Hotfix, um einige der anfänglichen Beschwerden der Spieler zu adressieren, insbesondere im Bereich Balancing und Spielfortschritt.

Wie hat das Entwicklerteam reagiert?

Welche Maßnahmen hat Lizard Smoothie ergriffen? Eunsop Shim, Mitbegründer und CEO von Lizard Smoothie, kommentierte den Hotfix und deutete in einer Pressemitteilung auf zukünftige Updates hin. Shim äußerte sich:

Viele Fans begleiten uns seit der Veröffentlichung unserer Demo, und wir möchten weiterhin ein Erlebnis bieten, das ihrer Leidenschaft und Unterstützung würdig ist.

Shim ergänzte, dass das Team auch Pläne für weitere Updates, Verbesserungen und neue Inhalte für Shape of Dreams hat.

Der Kern von Shape of Dreams besteht aus der Erkundung von Traumlandschaften, in denen du auf tödliche Monster triffst und Erinnerungen (Fähigkeiten) sammelst und aufwertest, um dich den Bosskämpfen zu stellen. Es gibt acht spielbare „Reisende“ bei der Veröffentlichung, die jedoch erst freigeschaltet werden müssen. Diese Vielfalt bietet dir viele Möglichkeiten, deinen Spielstil individuell anzupassen.

Welche Besonderheiten bietet Shape of Dreams?

Welche Spielmechaniken sind integriert? Shape of Dreams unterstützt sowohl Einzelspieler als auch Koop-Modi für Teams von bis zu vier Personen und kombiniert dabei Elemente aus MOBA- und Roguelike-Mechaniken. Diese Mischung ermöglicht eine dynamische Spielerfahrung, bei der du deine Fähigkeiten stetig anpassen und verbessern kannst.

Interessant ist, dass trotz der begrenzten Anzahl von acht Charakteren, die Möglichkeit besteht, aus über 100 Erinnerungen und Essenzen zu wählen, um deinen Spielstil zu individualisieren. Dies bietet eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, die dir erlauben, das Spiel immer wieder anders zu erleben.

Wie wurde das Spiel bisher aufgenommen?

Wie reagieren Spieler auf das Spiel? Bereits nach der Veröffentlichung des Hotfixes wurde die normale Schwierigkeitsstufe als herausfordernd, aber nicht übermäßig schwierig empfunden, insbesondere im Koop-Modus. Die verschiedenen Reisenden bieten genug Abwechslung, um unterschiedliche Spielstile zu befriedigen. Mein persönlicher Favorit ist der Nahkampf-Duellist Mist, der durch seine Fähigkeiten überzeugt.

Wenn du Shape of Dreams selbst ausprobieren möchtest, gibt es eine kostenlose Demo und das vollständige Spiel ist derzeit bis zum 24. September 2025 mit einem Rabatt von 20 % auf Steam erhältlich. Welche Erfahrungen hast du mit Shape of Dreams gemacht? Teile deine Gedanken und Eindrücke gerne in den Kommentaren!