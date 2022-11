Shadows of Rose: Wie viel Spielzeit verspricht die Winters-Erweiterung zu Resident Evil Village?

Mit Shadows of Rose hat Capcom eine umfangreiche Download-Erweiterung zu dem Hauptspiel Resident Evil Village entwickelt, wodurch die Geschichte der Familie Winters abgeschlossen wird. Zwar solltet ihr bei dem DLC keine stundenlange Unterhaltung erwarten, für ein gruseliges Wochenende eignet sich die Winters-Erweiterung aber in jedem Fall.

Doch wie lang fällt die Spielzeit aus?

In Shaodws of Rose schlüpft ihr in die Rolle der jugendlichen Rose, der Tochter von Ethan Winters. Die gesamte Story spielt sich dabei im Kopf des Megamyceten ab, weshalb ihr verschiedenste Locations erwarten könnt, die sich regelmäßig wandeln und zunehmend gruseliger werden.

Gemeinsam mit der jungen Rose wandert ihr also durch einen wahr gewordenen Alptraum, der nicht zu enden scheint. Für knapp 20 Euro endet aber auch diese Erweiterung, so viel können wir euch versichern!

Wie lange bin ich beschäftigt? Im Durchschnitt seid ihr nach guten 3 Stunden mit der Story durch und habt dabei einige der spannendsten Orte aus „Resident Evil Village“ erneut besucht – wenn auch nicht wirklich körperlich.

Möchtet ihr hingegen sämtliche Herausforderungen in dem DLC erfüllen und allen Extras nachgehen, könnt ihr mindestens eine weitere Stunden zur Spielzeit hinzurechnen. Somit kommen Komplettisten auf eine Gesamtzeit von rund 4 Stunden.

Zu den Herausforderungen gehört zum Beispiel, dass ihr alle Akten im Spiel lest, die Erweiterung auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad abschließt und 50 Gegner mit der Pistole niederstreckt.

Eventuell benötigt ihr für einige dieser Herausforderungen sogar einen zweiten Durchlauf. Da ihr dann aber die Wege und Überraschungen schon kennt, dürfte ihr deutlich schneller vorankommen.

PS4/PS5-Trophäen in Shadows of Rose

Auf der PS4 und PS5 erwarten euch außerdem insgesamt diese sieben Trophäen:

Unerfahrene Tennie : Schließen Sie “Shadow of Rose” mindestens im Schwierigkeitsgrad Einfach ab.

: Schließen Sie “Shadow of Rose” mindestens im Schwierigkeitsgrad Einfach ab. Unbeschwerter Tennie : Schließen Sie “Shadow of Rose” mindestens im Schwierigkeitsgrad Normal ab.

: Schließen Sie “Shadow of Rose” mindestens im Schwierigkeitsgrad Normal ab. Unbeugsamer Tennie : Schließen Sie “Shadow of Rose” mindestens im Schwierigkeitsgrad Veteran ab.

: Schließen Sie “Shadow of Rose” mindestens im Schwierigkeitsgrad Veteran ab. Langsam wächst er mir ans Herz : Benutzen Sie Rose’ Mutamyzetkräfte mindestens 20 Mal.

: Benutzen Sie Rose’ Mutamyzetkräfte mindestens 20 Mal. DIY-Königin : Stellen Sie in “Shadow of Rose” jedes herstellbare Objekt her.

: Stellen Sie in “Shadow of Rose” jedes herstellbare Objekt her. Dorf aus Blut : Schließen Sie in “Die Söldner: Zusatzmissionen” das Level “Blutiges Dorf” ab.

: Schließen Sie in “Die Söldner: Zusatzmissionen” das Level “Blutiges Dorf” ab. Fluss aus Blut: Schließen Sie in “Die Söldner: Zusatzmissionen” das Level “Blutiger Fluss” ab.