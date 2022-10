Diorama-Rätsel lösen, Lagerfeuer entzünden in Resident Evil 8-DLC Shadow of Rose

Der DLC Shadow of Rose verschlägt uns einmal mehr ins Haus Beneviento, das wir im Hauptspiel von Resident Evil 8 ausgiebig erkundet haben. Aber irgendetwas ist anders. Was ist hier los?

Alles dreht sich um Rose Winters und deshalb haben die Verantwortlichen neue Rätsel verbaut. Wir müssen ein Diorama vervollständigen, das mit ihr zu tun hat, und so ein Stück aus der Kindheit von Rose nachstellen. Aber wie geht das? Und wo finden wir alle Puppen?

Falls du an dieser Stelle ins Straucheln gerätst, haben wir hier alle nötigen Infos für dich bereitgestellt, damit du das Diorama-Rätsel schnell zu lösen vermagst.

Diorama und die Dreieinigkeit

Um das Diorama in der Werkstatt zu lösen, müssen wir insgesamt drei einzelne Dioramen vervollständigen. Nur so gelangen wir an alle vier Puppen, die wir für die Lösung in der Werkstatt benötigen.

Die 3 Dioramen befinden sich in Werkstatt, Abstellraum und Medizinraum. © Capcom/PlayCentral.de

Doch bevor wir hier durchstarten, nehmen wir uns zuvor die Puppe vom Diorama und die Puppe von dem Schreibtisch in der Werkstatt. Und dann heißt es, lasset die Dioramaspiele beginnen!

Diorama Nummer 1 im Medizinzimmer

Das erste Diorama, das wir mit den anfänglichen Puppen lösen können, ist das Diorama im Medizinraum, es befindet sich neben der Werkstatt. Genauer gesagt, ist es in der Mitte des Raumes und ja, es ist tatsächlich recht einfach zu übersehen. Wir müssen schon direkt auf den Tisch sehen.

Für dieses Diorama benötigt ihr lediglich zwei Puppen. Lucy und Catherine. Die Lösung ist nicht sonderlich schwer, da die Etiketten noch lesbar sind. Also stellen wir Lucy nach links und Catherine nach rechts.

© Capcom/PlayCentral.de

Mit dem Schlüssel können wir nun in der Werkstatt die rote Tür öffnen und den Brunnen erkunden. Ganz unten am Boden des Brunnens befindet sich die Puppe von Jeremy. Die sammeln wir auf und laufen zurück zur Werkstatt. Und jetzt geht es über den Gang zum Abstellraum.

Diorama Nummer 2 im Abstellraum

In der Mitte des Abstellraums befindet sich ein weiteres Diorama. Da wir nun über 3 Puppen verfügen, können wir Diorama 2 endlich lösen.

Jeremy stellen wir auf die linke Seite, da er das Geschenk überreicht. Lucy kommt auf die Leiter (oder besser gesagt den Klapphocker). Sie hält den Eimer fest. Und Catherine zeigt mit den Finger auf Rose. Es handelt sich hierbei um eine echte Schandtat, die Rose in ihrer Kindheit erdulden musste. Die arme Rose. Aber immerhin kommen wir so an die vierte Puppe. Besten Dank!

© Capcom/PlayCentral.de

Mit der vierten Puppe, die aussieht wie Rose mit schwarzen Haaren, laufen wir dann wieder zurück zur Werkstatt, wo es ans Eingemachte geht. Wir müssen das Lagerfeuer entzünden. Rose soll brennen.

Diorama Nummer 3 in der Werkstatt

Es folgt die Lösung für das Diorama in der Werkstatt. Ordnet die Puppen so an wie auf unserem Schaubild, dann habt ihr es auch schon geschafft.

Wir benötigen alle vier Puppen: die erste Puppe heißt Lucy und sie kommt an die untere, linke Seite. Sie hält hölzernes Gestrüpp. Darüber kommt Catherine, die die Fackel in der Hand hält (obere, linke Seite). Und auf der rechten Seite platzieren wir Jeremy, der das Holz in den Händen trägt. Und zu guter Letzt wäre da noch die äußere, rechte Seite, wo wir die vierte Puppe platzieren, die so wie Rose aussieht.

Ein kleines Lagerfeuer gefällig? © Capcom/PlayCentral.de

Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Rätsel um die Dioramen gelöst. Doch was jetzt folgt, ist noch viel schlimmer als das Knobbeln in der Werkstatt. Wir wünschen dir weiterhin viel Spaß mit dem Horrorspiel. Und lass dich nicht fangen! Wirst schon sehen…