Season 6 in Call of Duty – Letzte Chance auf Halloween-Spektakel vor Black Ops 7

Entwickler Raven Software und Treyarch Studios haben die offiziellen Patchnotes für Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone veröffentlicht. Die große Season 6 Update steht an und wird am Donnerstag, den 9. Oktober 2025, veröffentlicht. Call of Duty-Fans haben die Möglichkeit, direkt von der Black Ops 7 Open Beta in die sechste Staffel von Black Ops 6 und Warzone einzusteigen. Beide Titel bieten jede Menge Halloween-Inhalte.

Das Ende von Call of Duty: Black Ops 6

Was erwartet dich in der letzten Saison? Mit Season 6 endet die Ära von Call of Duty: Black Ops 6, da dieses Update die letzte große Saison darstellt. Die Server bleiben für den 2024 veröffentlichten Shooter weiterhin aktiv. Neue Inhalte sind jedoch nicht zu erwarten, sobald Call of Duty: Black Ops 7 am 14. November 2025 erscheint.

Treyarch Studios verspricht jedoch umfangreiche Post-Launch-Inhalte für den nächsten Serienteil. Kurz nach dem Launch von Black Ops 7 wird Nuketown hinzugefügt. Fans dürfen sich über zahlreiche Remaster, neue Karten, Waffen, Modi und mehr freuen.

Halloween-Highlights in Season 6

Welche neuen Inhalte erwarten dich? Die Entwickler haben eine spannende Roadmap für die finale Saison enthüllt. Neue Kollaborationen mit Horrorikonen wie Jason, Predator und Chucky stehen im Mittelpunkt. Spieler können neue Jason- und Predator-Skins über Store-Bundles erwerben, während Chucky Teil eines neuen Event-Passes ist.

Warzone-Spieler können sich auf die Rückkehr der Nachtversionen von Verdansk und Rebirth Island freuen. Diese sind für begrenzte Zeit im Spiel verfügbar. Zusätzlich bringt das Update zwei neue limitierte Modi: Battle Royale Casual Z und Resurgence Casual Z. In beiden Modi kämpfst du gegen Horden von Zombies auf Rebirth Island und Verdansk.

Neue Multiplayer-Inhalte für Black Ops 6

Welche neuen Karten und Modi gibt es? Für Black Ops 6 Spieler gibt es drei brandneue Multiplayer-Karten: Gravity, Rig und Mothball. Diese 6v6 Karten sind ab dem 9. Oktober 2025 verfügbar. Mit der neuen Saison kommt auch Boo-Town, eine weitere Nuketown-Variante mit gigantischen Spinnen und Halloween-Gegenständen.

Der neue Slasher Deathmatch Modus, inspiriert von Jason, bringt zusätzlichen Nervenkitzel. Eine Chucky-Version des Modus wird im Laufe der Saison eingeführt.

Warzone Season 6 Patchnotes

Was bringt das Update für Warzone? Die Rückkehr des Halloween-Events, The Haunting, bringt neue gruselige Kartenvarianten und limitierte Modi in alle drei Modi. Kämpfe gegen ikonische Slasher und Zombies und schalte unheimliche Belohnungen frei, die in In-Game-Events und dem neuen saisonalen Battle Pass verteilt sind.

Das Update führt die stärkste Phase von RICOCHET Anti-Cheat ein, unterstützt durch fortschrittliches maschinelles Lernen für schnellere und zuverlässigere Erkennung von Cheatern. Zusätzlich gibt es Anti-Cheat-Maßnahmen, die auf TPM 2.0 und Secure Boot basieren.

Event-Details und Belohnungen

Welche Herausforderungen erwarten dich? Verschiedene Events wie The Haunting Daily Login und Echoes of the Dead bieten tägliche Herausforderungen, bei denen du Belohnungen wie den X52 Resonator Special Weapon und GPMG-7 Muzzle Booster freischalten kannst. Der Chucky Event Pass ermöglicht es dir, Chucky und Tiffany Operatoren sowie die Kettensägen-Nahkampfwaffe freizuschalten.

Dank des neuen Battle Pass, inspiriert von The Haunting und der Horrorgeschichte, kannst du über 110 Inhalte freischalten, darunter neue Basiswaffen und einzigartige Attachments.

Was hältst du von den neuesten Updates und Inhalten in Call of Duty? Teile deine Meinung in den Kommentaren!